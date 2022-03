Francisco: "Si hay posibilidad de penalti, por lo menos que lo mire"

El entrenador del Elche CF, Francisco, valoró la polémica de la derrota (1-2) ante el Barça este domingo, casi de manera exclusiva en rueda de prensa después y lamentando que el árbitro no comprobase su decisión cuando los locales reclamaron, y sí poco antes en el penalti de Memphis.

El técnico se mostró contrariado con la manera de actuar de Hernández Hernández, al igual que un Martínez Valero que terminó muy encendido. También los jugadores, como Pere Milla en Twitter después del partido. "Mano natural, el refranero español nunca falla: quien no llora no mama", escribió, con un video de una de las manos que reclamaron, la de Jordi Alba.

"El penalti, el balón viene de rebote y es interpretación del árbitro y del VAR. La otra jugada no hay interpretación del árbitro, solamente del VAR y ya está, no se mira siquiera. Yo creo en la honestidad de todo el mundo y no voy a dudar de los árbitros, para ganar al Barça te tiene que salir todo de cara, y hoy en este sentido no se ha dado, toca seguir", dijo Francisco.

"La sensación es que jugábamos ante un equipo que nos iba a obligar mucho, que el trabajo defensivo tenía que ser de 10 y así lo hemos llevado. Nos ha hecho ocasiones, pero hemos competido, querido y hemos tenido nuestra oportunidad de llevarnos algún punto", añadió el técnico.

Francisco, que explicó que discutió con Xavi al final por una pérdida de tiempo de Alba, fue preguntado casi en exclusiva por esas manos. "Me gustaría que por lo menos fueran a verlo también. Si se mira un penalti y hay posibilidad de otro, por lo menos que lo mire. Ojalá que al final de temporada no salgamos perjudicados", dijo.

"El Barça tiene tantas virtudes que te va cambiando el modelo de atacar. En el inicio de la segunda parte por eso nos ha sometido, pero el equipo ha hecho lo que le habíamos pedido en la semana. Han tenido ocasiones, nosotros también. Estoy contento con el rendimiento pero jodido porque es una derrota", terminó.