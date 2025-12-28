Franck Haise dejará de entrenar al Niza; Claude Puel, posible sucesor (prensa)

Franck Haise dejó de ser el entrenador del Niza, decimotercer clasificado de la Ligue 1 francesa, y Claude Puel se perfila como su sucesor, informaron este domingo varios medios franceses.

Contactado por la AFP, el club de la Costa Azul no hizo comentarios sobre este asunto y se limitó a indicar que el lunes a las 12:30 locales (11:30 GMT) se convocó una conferencia de prensa en el centro de entrenamiento del equipo, sin dar más precisiones.

Ni Franck Haise ni Claude Puel respondieron a los requerimientos de la AFP.

Según las informaciones coincidentes de varios medios, Haise dejó el puesto de acuerdo con los dirigentes del club, después de que una racha sin precedentes en la entidad de nueve derrotas consecutivas se cortara el pasado fin de semana con una victoria 2-1 ante el Saint-Etienne (2ª división) en la Copa de Francia.

Si finalmente se confirma el nombramiento de Claude Puel como nuevo entrenador, se trataría de un regreso ya que el experimentado técnico de 64 años ya dirigió al Niza de 2012 a 2016.

El próximo partido del Niza será el sábado de la nueva semana, contra el Estrasburgo.