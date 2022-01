Franco: "La historia del Real Madrid no hubiera sido tal y como es sin una figura de la talla de Paco Gento"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, indicó este martes que "la historia del Real Madrid no hubiera existido tal y como es sin una figura de la talla de Paco Gento" tras el fallecimiento del exjugador merengue, acreedor de seis Copas de Europa y presidente de honor de la entidad blanca.

"Hoy nos ha dejado una figura irrepetible en la historia del Real Madrid y del f√ļtbol espa√Īol. Aparte de los muchos t√≠tulos que ha conseguido, por cierto en momentos en donde hab√≠a menos competiciones, Paco Gento representaba los valores -a mi juicio- m√°s importantes del mundo del deporte: como son la fidelidad, la lealtad y el amor a unos colores", apunt√≥ Franco.

"La historia del Real Madrid no hubiera existido tal y como es si no hubiera existido una figura de la talla de Paco Gento. No hay que olvidar que √©l y sus compa√Īeros de generaci√≥n han escrito unas p√°ginas gloriosas, que ha supuesto un punto de inflexi√≥n en la historia del Real Madrid", a√Īadi√≥ el Secretario de Estado para el Deporte.

Adem√°s, Franco subray√≥ que "a partir de ese momento, el Real Madrid ha sido un referente no solamente en el f√ļtbol espa√Īol, si no tambi√©n en el f√ļtbol europeo". "Por ejemplo las Copas de Europa no se entender√≠an sin la existencia de Paco Gento, que no olvidemos que ha conseguido seis Copas de Europa", record√≥.

"Es algo que tardaremos mucho en volver a ver. Ante esta p√©rdida tan dolorosa quiero hacer llegar mi m√°s sentido p√©same a la familia madridista, pero tambi√©n por supuesto tambi√©n al conjunto del f√ļtbol espa√Īol y de manera muy especial a sus familiares y amigos. Ha sido una gran p√©rdida, una p√©rdida irreparable", finaliz√≥ Franco.