Franco: "LaLiga está defendiendo el fútbol español y ahí debemos ir todos de la mano"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, ha asegurado que LaLiga está haciendo "defensa del fútbol español" con su denuncia contra el Paris Saint-Germain por la renovación del delantero francés Kylian Mbappé, y ha explicado que deben "ir todos de la mano" en este tema para "buscar la sostenibilidad de las competiciones".

"LaLiga está haciendo uso de sus competencias, haciendo defensa del fútbol español, y ahí tenemos que estar todos. En la defensa del fútbol español debemos ir todos de la mano. El fútbol español considera que la situación que se ha dado no es lógica y por eso ha hecho lo que ha hecho", declaró a Europa Press durante la inauguración de Madrid Platform, el mayor encuentro empresarial de networking entre América Latina y Europa.

El sábado, LaLiga informó de que denunciaría al Paris Saint-Germain por haber renovado a Kylian Mbappé "atentando contra la sostenibilidad económica del fútbol europeo", además de considerar "escandaloso" que un club como el parisino pueda permitirse esas cifras después de haber tenido pérdidas el ejercicio anterior.

"La UEFA debería estar bastante de acuerdo con los planteamientos que hace LaLiga. Entre todos tenemos que buscar la sostenibilidad de las competiciones, y en ese sentido, me parece razonable", explicó Franco.

Además, el máximo mandatario del CSD señaló que esta denuncia "no debería causar ningún problema" a la inversión que el emir de Catar y dueño del PSG, Tamim bin Hamad al Thani, anunció para España en su visita oficial de la pasada semana. "Ha sido casualidad, no le daría más importancia", manifestó.

"Cada uno que asuma la responsabilidad que le toque. La UEFA tendrá que replantearse muchas cosas; cuando hablamos de Superliga y 'Champions', seguramente la UEFA debe realizar los cambios necesarios para que la competición no pierda interés. Seguramente la Superliga no sea el camino, pero seguro que habrá fórmulas intermedias que puedan ser asumidas por todos", apuntó.

Por último, Franco aseguró que "no hay nada nuevo" con respecto a los audios publicados del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y sus supuestas grabaciones a miembros del Gobierno. "Ojalá no haya más novedades y podamos dar carpetazo con las medidas necesarias a este tema que no dice mucho a favor del fútbol español, por desgracia. Yo creo que es algo muy concreto y, en general, el fútbol español goza de muy buena salud. Es muy potente y esto no debería mancillar su buen nombre", concluyó.