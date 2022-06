Franco: "Llamar al COE aliado del independentismo supera algunas de las barbaridades que he oído"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, respondió este jueves a su homólogo en el Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quien acusó al Comité Olímpico Español (COE) de ser "un aliado del independentismo" después de no presentar la candidatura conjunta con Cataluña para los Juegos de 2030, una calificación que para el dirigente "supera alguna de las "barbaridades" que ha oído y que también defendió a Pau Gasol.

"Hay frases que se descalifican, como llamar al COE aliado del independentismo. He oído muchas barbaridades a lo largo de mi vida, pero esa quizás supere algunas de las que he oído anteriormente. Ahora mismo estamos todavía digiriendo la desilusión porque hubiese sido una magnífica candidatura conjunta", dijo Franco este jueves durante los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por DAZN, Repsol, Loterías y Apuestas del Estado y Unicaja Banco.

El presidente del CSD también fue claro al comentar las palabras de Lambán, quien pidió a Pau Gasol que se informe "mejor", después de su respaldo a la decisión del COE. "Hay que digerirlo, pero lo que no podemos hacer es hablar en esos términos de un deportista ejemplar, dentro de la pista y fuera de la cancha de baloncesto. Son palabras que no se merecen una figura como Pau Gasol, un icono del deporte español", apuntó.

Sobre la labor del Comité Olímpico Español, el presidente del CSD reconoció el esfuerzo y la "dosis de paciencia" para intentar sacar adelante la candidatura. "No ha sido posible, pero no es momento de culpabilizar, pensemos ya en el futuro y a ver si es posible para 2034", zanjó.

Preguntado por las posibles candidaturas de Aragón y Cataluña por separado, Franco explicó que "lo más potente" es ir juntos. "No creo que sea adecuado que se puedan presentar dos candidaturas de dos comunidades autónomas. Ni que sea bueno para obtener el éxito que perseguimos todos, que es organizar unos Juegos de Invierno en España", advirtió.

"madrid tiene que hacer una propuesta seria ante el coe"

Precisamente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también se refiere en una entrevista a 'El Mundo' sobre el no renunciar al sueño olímpico de la capital en un futuro. "Por una vez coincido con el alcalde, pero tiene que haber una propuesta seria y presentarla al COE y luego se verá esa posibilidad. Al COE no ha llegado ninguna propuesta que yo sepa del Ayuntamiento, sólo he oído frases aisladas de sus diferentes portavoces", dijo.

En esta línea, se mostró convencido de que el COE "tratará con todo el cariño que se merece" la candidatura si existe consenso y se presenta. "Me encantaría que España pudiese organizar Juegos de invierno, de verano y el Mundial de 2030. Tiene capacidad de sobra para hacerlo y lo hacemos muy bien. Parece que tenemos cierto complejo y cuando vemos a otros países vemos la grandeza del deporte español también en la organización", comentó.

"Cuando juega una selección española, del deporte que sea, obtiene un éxito. En ese momento no hay deportistas de Galicia, Canarias, Cataluña o Aragón, es la selección española y así hay que reivindicarlo. El deporte hay que utilizarlo como herramienta para unir, no para separar", sentenció.