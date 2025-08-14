Franco Mastantuono se presenta como jugador del Real Madrid dejando elogios a Messi

MADRID (AP) — En su presentación como jugador del Real Madrid, el juvenil delantero argentino Franco Mastantuono alabó el jueves la figura de Lionel Messi, ex del Barcelona.

Mastantuono, de 18 años, quien firmó un contrato de seis años con el Madrid, consideró a su compatriota como el mejor jugador del mundo.

“Soy argentino y creo que el mejor es él, y no tengo nada más que decir”, manifestó Mastantuono en la rueda de prensa posterior a su presentación formal en el estadio Santiago Bernabéu.

Messi compitió durante años con Cristiano Ronaldo cuando jugaba para el Barcelona y Cristiano —también considerado por muchos como el mejor del mundo— militaba con el Madrid.

“Messi significó mucho para el Barcelona y para los argentinos que lo vimos jugar”, dijo Mastantuono. “En mi opinión, el Real Madrid es el más grande del mundo. Yo vengo a hacer mi camino, quiero que los fanáticos se sientan contentos con lo que pueda hacer dentro de la cancha”.

Cristiano ahora juega con el club saudí Al Nassr, mientras que Messi está con el Inter Miami de la MLS.

Procedente de River Plate, Mastantuono cumplió 18 años el jueves. Se sometió a su reconocimiento médico y firmó el contrato junto al presidente del Madrid, Florentino Pérez.

“Es un día muy especial. Para mí se me cumple un sueño como futbolista y como persona", dijo Mastantuono en su presentación. "Estoy muy contento, va a ser un día recordado para mi historia”.

“Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho, pero creo que esos valores vienen desde mi círculo íntimo, que es lo mejor que tengo”, añadió. "Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad. Hoy comienza”.

Mastantuono, quien fue un prometedor tenista antes de comprometerse de lleno con el fútbol, se convirtió a mediados de año en el jugador más joven en debutar en un partido oficial con la selección de Argentina. Tenía 17 años, 9 meses y 22 días al salir del banquillo en la victoria 1-0 contra Chile por las eliminatorias del Mundial en Buenos Aires, el 5 de junio.

Firmó cuatro goles y proporcionó dos asistencias para River en la primera parte de la liga argentina esta temporada, incluyendo un magistral gol de tiro libre en una victoria ante su acérrimo rival Boca Juniors. Su último compromiso con River fue en el Mundial de Clubes, torneo en el que el Millonario fue eliminado en la fase de grupos.

“Mi primer sueño como futbolista fue jugar en River y lo pude cumplir", dijo Mastantuono. “Nací ahí en River, en mi opinión el equipo más grande de América...

“Es una alegría enorme poder pasar de River al club más grande del mundo, que es el Real Madrid”.

El Madrid ya había llegado a un acuerdo para su fichaje, pero tuvo que esperar hasta que Mastantuono cumpliera 18 años. Según ha trascendido, el club pagó 45 millones de euros (US$52,5 millones). Se trata de la venta más lucrativa realizada por un club argentino.

A Mastantuono se le presentó un modelo en réplica del estadio Santiago Bernabéu, un reloj y una camiseta con su nombre y el número 30.

En esta pretemporada, el Madrid también fichó al joven defensor central español Dean Huijsen, al lateral derecho inglés Trent Alexander-Arnold y al latero izquierdo español Álvaro Carreras.

El Madrid afronta su primera temporada bajo la dirección del entrenador Xabi Alonso, quien reemplazó a Carlo Ancelotti. Viene de una temporada decepcionante para sus altos estándares, en la que cedió el título de La Liga española ante el Barcelona y sin llegar a las finales en el Mundial de Clubes y la Liga de Campeones. También perdió los cuatro clásicos contra su clásico rival catalán.

Todo esto llevó a un cambio de entrenador: Ancelotti asumió el cargo de la selección Brasil y Alonso, otrora mediocampista del club, llegó como era ampliamente esperado.

Mastantuono comentó que el campeón europeo Paris Saint-Germain estaba entre los clubes que querían ficharlo.

“Es lindo que muchos equipos del mundo se interesen. Tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique, lo felicito por el triunfo de anoche, y no tengo que decir nada de él porque es un gran entrenador”, señaló.

Reconoció que una llamada de Xabi Alonso resultó ser “muy importante” para el fichaje porque le mostró “esa confianza”.

No descartó reconvertir su posición para jugar más en el Madrid: “Voy a estar de la forma que pueda ayudar al equipo, de la posición que el técnico decida, yo vengo a ayudar de la forma que sea. Estoy más acostumbrado a jugar por derecha, pero mi intención es ayudar y lo que el técnico decida va a estar bien para que el equipo esté lo mejor posible”, remarcó.

El Madrid se estrenará en La Liga como local contra Osasuna el martes.

