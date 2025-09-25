Franco suizo opera estable tras decisión de tasas del BNS; inversores esperan datos de EEUU

Por Joice Alves

LONDRES, 25 sep (Reuters) - El franco suizo operaba plano frente al dólar el jueves, después de que el Banco Nacional Suizo mantuvo la tasa de interés en cero, mientras el billete verde también se mantenía estable a la espera de unos datos estadounidenses que podrían esbozar el impacto de los aranceles y las perspectivas de tasas de interés.

* El BNS mantuvo su tasa oficial sin cambios, en el nivel más bajo entre los principales bancos centrales, y advirtió de que los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump habían ensombrecido las perspectivas de la economía suiza de cara a 2026.

* El dólar subía un 0,1% frente al franco suizo, a 0,7959 unidades, y el euro también mejoraba un 0,1% frente a su par helvético, a 0,9334 unidades.

* "Los aranceles estadounidenses representan actualmente el mayor riesgo a la baja para el crecimiento económico suizo a corto plazo. Sin embargo, es improbable que un recorte de tasas del BNS a territorio negativo aborde este reto", afirmó Maxime Botteron, economista de UBS.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, ganaba un 0,1%, a 97,905 unidades, cerca del máximo de dos semanas tocado el miércoles. El dólar ha experimentado una leve alza desde que la Reserva Federal bajó las tasas la semana pasada.

* Los operadores prevén 42 puntos básicos de recortes en las dos reuniones restantes de este año, aunque las autoridades monetarias -incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell- indican que mucho dependerá de los próximos datos económicos.

* El dólar operaba plano frente al yen, a 148,83 unidades, alejándose del máximo de tres semanas que tocó el miércoles, después de que las minutas de la reunión de política del Banco de Japón de julio mostraron que algunos miembros de la junta pidieron reanudar las alzas de tasas.

(Reporte adicional de John Revill en Zúrich y Ankur Banerjee en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)