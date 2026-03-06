Franco suizo sube por búsqueda de seguridad ante guerra en Irán; US$ baja tras dato empleo

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 6 mar (Reuters) - El franco suizo se recuperó de forma generalizada el viernes, ya que la escalada del conflicto en Oriente Medio impulsó la búsqueda de seguridad, al tiempo que el dólar se depreció en una sesión volátil tras datos que mostraron un inesperado declive en la creación de nuevos empleos en Estados Unidos en febrero.

* El dólar cayó un 0,4% frente al franco suizo, a 0,7778 francos, mientras que el euro se depreció un 0,5% a 0,9018 francos. El franco suele repuntar en momentos de mayor tensión geopolítica.

* La libra esterlina también subió frente al dólar, con un alza del 0,2% hasta los 1,3389 dólares.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el viernes la "rendición incondicional" de Irán, lo que se consideró una drástica escalada de sus exigencias una semana después del inicio de la guerra que lanzó junto a Israel.

* También reiteró su deseo de un "líder grande y aceptable" para Irán. El jueves, Trump declaró su deseo de participar en la elección del próximo jefe de estado de Irán tras la muerte del Líder Supremo Alí Jamenei en los primeros momentos de la guerra, tras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes.

* En el ámbito económico estadounidense, la caída del dólar tras unas cifras de nóminas no agrícolas mucho más débiles de lo esperado reflejó un ligero cambio en la postura monetaria: la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés antes de lo previsto.

* Temprano en la sesión, se conoció que la economía estadounidense perdió 92.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un aumento revisado a la baja de 126.000 en enero, según los datos, mientras que la tasa de desempleo aumentó al 4,4%. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de 59.000 puestos de trabajo, tras el incremento de 130.000 inicialmente registrado en enero.

* Por la tarde, el dólar se apreciaba levemente ante el yen, subiendo un 0,1% a 157,63 yenes, cediendo algunas ganancias tras el dato de nóminas. En la semana, el dólar subió un 1,1%, su tercera alza semanal.

* El índice dólar bajó ligeramente en la jornada, situándose en 99,028. Sin embargo, ganó un 1,4% en la semana, su mayor avance semanal desde mediados de noviembre de 2024.

* El euro cayó un 0,1% a 1,1597 dólares, recortando las pérdidas de la sesión anterior. Durante la semana, la moneda común europea perdió un 1,8%, su mayor caída semanal desde mediados de septiembre de 2022. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Reporte adicional de Rashika Singh en Bengalaru; Editado por Toby Chopra y Sharon Singleton; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)