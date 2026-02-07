Franjo von Allmen, el campeón de esquí que da nombre a una salchicha

El suizo Franjo von Allmen puede presumir desde este sábado de ser el campeón olímpico del descenso, prueba reina del esquí alpino. Pero antes de eso podía vanagloriarse de tener una salchicha bautizada con su nombre.

Su popularidad era ya enorme en su pequeño pueblo de Boltigen, al sudoeste de la capital suiza Berna, y un carnicero local decidió rendirle homenaje poniendo de nombre "Franjo's Wurst" a uno de sus tipos de salchichas, que comercializa a 2,60 francos suizos (US$3,35) los 100 gramos.

Fue allí, en Boltigen, donde Von Allmen nació en 2001. Y allí también donde tuvo sus primeros contactos con la nieve, en las pendientes del Jaun.

"Lo que me interesaba entonces era disfrutar. Nuestra madre nos traía los esquíes a la parada del autocar después de la escuela, para que no perdiéramos el tiempo", recordó Von Allmen (24 años) en una entrevista con la web suiza Watson.

No tardó en destacar en las competiciones juveniles, pero seguía sin tomarse muy en serio la posibilidad de convertirse en esquiador profesional.

- Orígenes humildes -

Su recorrido es sin duda atípico para una estrella del esquí, lejos de las prestigiosas academias de este deporte, a menudo reservadas para hijos de la élite.

Él siguió durante cuatro años una formación de carpintería, un oficio que todavía ejerce por gusto durante el verano, alternando con su otra pasión: las carreras de motocross.

"Eso me permite no solo centrarme en el deporte. He tenido que trabajar más duro que los demás, eso ha construido quién soy", asegura.

A los 17 años, su adolescencia se vio marcada por un drama familiar, el fallecimiento repentino de su padre, lo que provocó dificultades financieras y puso en serio riesgo su futuro deportivo.

"Me propusieron lanzar entonces una campaña de financiación participativa. Así recaudé dinero suficiente para pagarme una temporada más. Y así llegué a la selección suiza", cuenta.

Defendiendo al país helvético, Franjo von Allmen impresionó: en 2022 fue triple subcampeón mundial júnior en descenso (detrás del italiano Giovanni Franzoni, plata este sábado), supergigante y combinada.

Fue entonces cuando la carnicería de Boltigen decidió que su hijo más ilustre merecía llevar el nombre de una salchicha.

Ahora Von Allmen comparte casa con su hermano y su abuela pasa por allí cada miércoles para ayudarles en la limpieza.

- Superando a Odermatt -

Desde su debut en la Copa del Mundo en 2023, Von Allmen se ha integrado en el Dream Team suizo, donde su buen humor es sobradamente conocido, aunque nadie quiere compartir habitación con él porque ronca mucho.

Su primera victoria en la Copa del Mundo fue en el supergigante de Wengen en la temporada 2024-2025, cuando también ganó el título mundial de descenso en Saalbach.

"No sé si soy realmente la próxima estrella del esquí, eso es difícil de decir. Simplemente intento divertirme", decía entonces tras proclamarse campeón mundial.

Lo que sí está claro es que durante mucho tiempo ha estado a la sombra del halo mediático de su compatriota y número 1 mundial Marco Odermatt, cuarto este sábado en Bormio, y que ahora él es el protagonista al llevarse el primer oro de los Juegos de Milán-Cortina, el de la prueba reina en el deporte posiblemente más importante de las citas olímpicas de invierno.