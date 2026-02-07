Franjo von Allmen gana el descenso masculino y se cuelga el primer oro en Milán-Cortina

BORMIO, Italia (AP) — El esquiador suizo Franjo von Allmen acabó primero en el descenso olímpico el sábado y se colgó la primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. En un día perfecto en Bormio, von Allmen completó el exigente recorrido en 1 minuto y 51,61 segundos. Su tiempo fue suficiente para resistir el embate del italiano Giovanni Franzoni, quien se quedó con la plata. Su veterano compatriota Dominik Paris, de 36 años, firmó una rápida carrera para llevarse el bronce y dejar a suizo Marco Odermatt fuera del podio. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.