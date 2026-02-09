Franjo von Allmen gana su segundo oro en los Juegos de Invierno

CORTINA D’AMPEZZO, Italia (AP) — El esquiador suizo Franjo von Allmen ganó la primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina el fin de semana y añadió otra en el tercer día

Está siendo un debut olímpico notable para Von Allmen, quien se asoció con Tanguy Nef para ganar el descenso combinado por equipos el lunes en el debut olímpico del evento

A diferencia del sábado, cuando capturó el oro en solitario, von Allmen necesitó algo de ayuda dos días después

El equipo Suiza-2 estaba en cuarto lugar después de la carrera de Von Allmen, pero Nef recuperó un déficit de 0,42 segundos en un curso de slalom con surcos en el Stelvio para registrar un tiempo combinado de 2 minutos, 44,04 segundos

El equipo Suiza-1 compuesto por Marco Odermatt y Loic Meillard empató por la plata con el equipo Austria-1 de Vincent Kriechmayr y Manuel Feller. Ambos equipos terminaron 0,99 segundos detrás

Jake Paul observa a su prometida Jutta Leerdam ganar el oro

Los Países Bajos ganaron su primer oro de los Juegos de Milán-Cortina, ayudados por un poco de poder estelar

La patinadora de velocidad holandesa Jutta Leerdam capturó los 1.000 metros femeninos frente a su prometido, el YouTuber convertido en boxeador Jake Paul

Después de asegurar el oro, Leerdam se detuvo cerca de las gradas para lanzar besos hacia Paul

Fue un 1-2 para los Países Bajos debido a que Femke Kok le dio la plata a la nación amante del patinaje de velocidad. La campeona olímpica defensora Miho Takagi de Japón ganó el bronce

Gremaud vuelve a negar a Gu

Mathilde Gremaud retuvo su título olímpico de freeski slopestyle, negando a Eileen Gu una medalla de oro por segundo Juegos de Invierno consecutivos

Y una vez más, fue por el margen más estrecho

Gremaud ganó la final con una puntuación de 86,96 en su mejor de tres saltos, mientras que Gu se llevó la plata detrás de su rival suiza con su mejor esfuerzo de 86,58

Ese es un margen de 0,38. Hace cuatro años en Beijing la diferencia fue de 0,33

Gremaud, quien también tiene una plata y un bronce olímpica lo describió como “la mejor carrera hasta ahora de mi vida”

Megan Oldham de Canadá se llevó el bronce

Gu, el nombre más grande del deporte, tiene dos oportunidades más de medalla de oro: en big air y halfpipe

