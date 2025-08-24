Frankie Montás se perderá el resto de la temporada y podría necesitar cirugía Tommy John

ATLANTA (AP) — El lanzador derecho dominicano de los Mets de Nueva York, Frankie Montás, se perderá el resto de la temporada debido a una lesión en el codo derecho que podría llevar a una cirugía de Tommy John.

Los Mets colocaron a Montás en la lista de lesionados de 15 días el sábado y llamaron al lanzador derecho dominicano Huascar Brazobán de Triple-A Syracuse.

Montás, de 32 años, no ha lanzado desde que permitió una carrera en dos entradas en una aparición de relevo contra Seattle el 15 de agosto. El mánager de los Mets, Carlos Mendoza, dijo que Montás reportó una nueva molestia el viernes, lo que llevó a una resonancia magnética que reveló la lesión en el ligamento colateral cubital (UCL).

“Tiene una lesión bastante significativa. Tenemos a varios médicos revisándola para ver”, dijo Mendoza cuando se le preguntó si la lesión era un esguince o un desgarro.

Mendoza dijo que la cirugía de Tommy John es posible.

"Es terrible. Es difícil para él", expresó Mendoza antes del juego del sábado por la noche en Atlanta. "Estaba bastante devastado ayer cuando se enteró y con razón. Ha sido un año difícil para él".

Montás tiene un récord de 3-2 con una efectividad de 6,28 en nueve juegos, incluyendo siete aperturas.

Montás finalizó un contrato de 34 millones por dos años con Nueva York en diciembre. Fue obstaculizado por una distensión en el músculo dorsal derecho durante el entrenamiento de primavera y fue ineficaz después de regresar de la lesión. Fue movido al bullpen este mes.

Brazobán tiene un récord de 5-2 con una efectividad de 3,83 en 44 juegos, incluyendo tres aperturas, con los Mets esta temporada. Sus tres aperturas fueron como abridor. Mendoza dijo que Brazobán está disponible para relevo largo.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.