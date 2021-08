Fraser-Pryce continúa la búsqueda de su momento olímpico

Tokio (AP) — Los números de Shelly-Ann Fraser-Pryce son claros: Cuatro Juegos Olímpicos, siete medallas, dos de ellas de oro.

¿Qué hay de ese momento que defina su carrera olímpica y que recuerde para el resto de su vida?

Lo sigue buscando.

“Aún no lo tengo. Creo que aún no lo tengo”, dijo Fraser-Pryce el sábado después de finalizar en la segunda posición en los 100 metros, detrás de su compatriota jamaiquina Elaine Thompson-Herah.

De cierta forma, Fraser-Pryce, la mejor velocista de su generación y, para algunos, la mejor de su historia, no tenía ni que decirlo. Su rostro lo decía todo después de la anticipada competencia en el Estadio Olímpico, su última carrera de 100 metros en una justa veraniega.

La desesperada decepción fue tan evidente una vez que Thompson-Herah la rebasó para ganar el oro y romper el récord olímpico de Florence Griffith-Joyner.

Fraser-Pryce se quedó con la plata cuando lo único que quería era despedirse de los 100 con un oro y tener su “momento”.

La reacción de Fraser-Pryce en la meta lo dijo todo. También lo dijo todo después de recuperarse, respirar profundo y contestar una y otra vez a todo el que le preguntaba cómo se sentía.

“¿Alguna vez han perdido algo?” finalmente respondió a una de las preguntas. “¿Sí?” Definitivamente se siente decepcionados. Esa es su reacción inicial. Y yo siempre he sido una deportista honesta. Siempre he sido una deportista sincera y sí, creo que te vas a sentir decepcionado de no correr la carrera que querías.

“El único objetivo con el que un deportista compite es para ganar y eso no sucedió esta noch", dijo la jamaiquina.

Confirmó — una y otra vez a múltiples preguntas — que los de Tokio serían sus últimos Juegos Olímpicos.

“Me han preguntado eso tantas veces”, dijo. “Ya dije que esta sería mi última aparición olímpica”.

Competirá en los campeonatos mundiales del próximo año en Eugene, Oregon, en su última temporada en la pista, aseguró. Tendrá 35 años cuando todo termine.

Está claro que los resultados olímpicos de Fraser-Pryce no están a la altura de sus actuaciones en campeonatos mundiales. Tiene cuatro títulos mundiales en los 100 metros.

En Juegos Olímpicos ganó títulos consecutivos en los 100 metros en 2008 y 2012, pero tiene bronce y plata en sus últimas dos justas.

Entonces, ¿cuáles son sus posibilidades en la búsqueda de ese momento olímpico? Le quedan los 200 metros, su última competencia individual.

Thompson-Herah y muchas otras también esperan ese evento.

“Definitivamente creo que ahí hay algo”, dijo Fraser-Pryce, sabedora que debe recuperarse tras los 100 metros.

“En perspectiva, sí, estoy decepcionada, pero hay que seguir adelante”, aseguró.

