Fraudes durante COVID costaron 11.000 millones de libras a finanzas públicas británicas: informe

MANCHESTER, Inglaterra, 9 dic (Reuters) - Las reclamaciones fraudulentas de fondos de los contribuyentes durante la pandemia de COVID-19 costaron a las finanzas públicas británicas 10.900 millones de libras esterlinas (US$14.500 millones), informó el martes el Gobierno, citando las conclusiones de un nuevo informe independiente.

El informe del Comisionado de Lucha contra el Fraude durante el COVID mostró que muchos planes, como los Préstamos de Recuperación y los fondos de Comer Fuera para Ayudar, puestos en marcha por el anterior Gobierno conservador, carecieron de salvaguardias contra el fraude, según el Ejecutivo.

"Dejar la puerta abierta al fraude ha costado al contribuyente británico 10.900 millones de libras, dinero que debería haberse destinado a financiar nuestros servicios públicos, apoyar a las familias y fortalecer nuestra economía", dijo la ministra de Finanzas, Rachel Reeves.

El Gobierno dijo que hasta ahora había recobrado 400 millones de libras en esfuerzos por recuperar parte de esas pérdidas.

"El informe destaca que los controles contra el fraude eran 'insuficientes' y sólo mejoraron más adelante en la pandemia", dijo el Ministerio de Finanzas.

El informe, cuyo autor es Tom Hayhoe, que anteriormente dirigió organizaciones de servicios sanitarios, destacó la escasa rendición de cuentas, la mala calidad de los datos y las deficiencias en la contratación como principales causas de las pérdidas de 10.900 millones de libras.

Reino Unido registró más de 230.000 muertes por COVID, una tasa de mortalidad similar a la de Estados Unidos e Italia pero superior a la del resto de Europa occidental, y aún se está recuperando de las consecuencias económicas.

Una investigación, que el ex primer ministro Boris Johnson ordenó en mayo de 2021, emitió una evaluación devastadora de la respuesta de su gobierno al COVID, criticando su liderazgo indeciso, arremetiendo contra su paso por Downing Street por romper sus propias reglas y castigando a su principal asesor Dominic Cummings.

