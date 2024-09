Frech avanza a segunda ronda del Abierto de Guadalajara; Dolehide eliminada

La polaca Magdalena Frech se clasificó a la segunda ronda del Abierto de Guadalajara al vencer a la estadounidense Emina Bektas, el martes mientras que Caroline Dolehide, una de las sembradas, fue eliminada al caer ante la italiana Martina Trevisan.

En el último partido de la jornada Frech, quinta cabeza de serie, derrotó a Bektas con doble 6-4.

Frech, número 43 del mundo, dio cuenta de Bektas, 117 del ranking, en una hora con 19 minutos.

"No es fácil ganar el primer partido después de un día muy largo. Ella jugó bien, tiene un buen saque, pero pude ganar y estoy contenta con el resultado", dijo Frech al final del partido.

Antes, la checa Marie Bouzkova hizo valer su condición de sexta preclasificada con un triunfo sobre la filipina Alexandra Eala con doble 6-2.

Bouzkova (45/WTA) superó a Eala (147/WTA) tras una hora con 36 minutos de juego.

"Estoy feliz de haber superado este partido complicado, me sentía muy nerviosa antes de jugar, pero me solté y me dediqué a luchar", apuntó Bouzkova.

La sorpresa del martes se dio con la eliminación de la estadounidense, octava en la siembra, ante la italiana Martina Trevisan.

Trevisan (99/WTA) se llevó la victoria ante Dolehide (44/WTA) en dos mangas con pizarra de 6-3 y 6-2 en una hora con 18 minutos. Este partido sufrió una larga interrupción por lluvia cuando se jugaba el segundo parcial.

"Fue un partido difícil, creo que jugué bien y el público me ayudó mucho. No fue sencillo por la lluvia, pero manejé bien la situación con mucha fuerza, energía y poder", comentó Trevisan.

Otra italiana que se clasificó a la segunda ronda fue Lucrezia Stefanini que se impuso a la mexicana Ana Sánchez en tres sets con parciales 6-0, 3-6 y 6-2.

Stefanini (178/wta) dio cuenta de sánchez (285/wta) en dos horas con 13 minutos de acción.

El miércoles y el jueves, cuando se disputen los partidos de segunda ronda, entrarán en acción las cuatro primeras cabezas de serie: la letona Jelena Ostapenko (1), la estadounidense Danielle Collins (2), la bielorrusa Victoria Azarenka (3) y la francesa Caroline Garcia (4).

El Abierto de Guadalajara es un torneo categoría WTA-500 que se juega en canchas de superficie dura del Centro Panamericano de Tenis y reparte una bolsa de 922.573 dólares.

--Resultados del martes en primera ronda del Abierto WTA de Guadalajara:

Ashlyn Krueger (USA) derrotó a Tatjana Maria (GER) 7-5, 6-2

Ena Shibahara (JPN) a Kimberly Birrell (AUS) 6-4, 7-6 (7/4)

Martina Trevisan (ITA) a Caroline Dolehide (USA/N.8) 6-3, 6-2

Lucrezia Stefanini (ITA) a Ana Sánchez (MEX) 6-0, 3-6, 6-2

Marie Bouzkova (CZE/N.6) a Alexandra Eala (PHI) 6-2, 6-2

Marina Stakusic (CAN) a Anna Schmiedlova (SVK) 6-2, 6-4

Magdalena Frech (POL/N.5) a Emina Bektas (USA) 6-4, 6-4

Str/ag

AFP