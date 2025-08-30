Freddy Peralta lanza 6 entradas en blanco y lidera las mayores con 16 triunfos

TORONTO (AP) — El dominicano Freddy Peralta lanzó seis entradas sin permitir carreras para llegar a 16 triunfos, la mayor cantidad en las Grandes Ligas, y los Cerveceros de Milwaukee doblegaron el viernes 7-2 a los Azulejos de Toronto.

El venezolano Andruw Monasterio conectó un jonrón en solitario en el primer encuentro de una serie entre los mejores equipos de las ligas Nacional y Americana.

Peralta (16-5) permitió un hit, un doble del mexicano Alejandro Kirk cuando había dos outs de la segunda entrada. Ponchó a ocho y dio una base por bolas.

El derecho tuvo un récord de 4-0 con una efectividad de 0,32 en cinco aperturas durante agosto.

Andrew Vaughn totalizó tres hits e impulsó dos carreras por los Cerveceros, que tienen un récord de 20-8 en agosto con dos juegos restantes este mes.

En su segunda apertura para los Azulejos, Shane Bieber (1-1) permitió dos carreras y cinco hits en cinco innings y un tercio. No dio bases por bolas y ponchó a seis.

Monasterio conectó un jonrón contra Bieber para comenzar la sexta entrada, su cuarto garrotazo de cuatro esquinas. Brice Turang pegó un sencillo y el venezolano William Contreras fue retirado con un globo antes de que Brendon Little enfrentara a Christian Yelich, quien recibió una base por bolas.

Vaughn siguió con un sencillo impulsor y Little salió después de ponchar a Sal Frelick.

Caleb Durbin recibió a Louis Varland con un sencillo impulsor e Isaac Collins culminó la entrada de cinco carreras con un doble de dos anotaciones.

Por los Cerveceros, los venezolanos Contreras de 5-1 con una anotada, Monasterio de 4-1 con una anotada y una producida.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero de 4-0. El mexicano Kirk de 3-1. El venezolano Andrés Giménez de 3-0.