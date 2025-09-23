Frederiksen considera un "grave ataque" la presencia de drones en el aeropuerto de Copenhague

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha condenado la presencia de drones en las inmediaciones del aeropuerto de Copenhague y ha asegurado que este incidente "es el ataque más grave contra infraestructuras críticas danesas hasta la fecha".

Frederiksen ha recordado la valoración preliminar de la Policía, que ha atribuido el incidente a "un operador capaz", a "un actor que tiene herramientas que mostrar", y ha confirmado que Dinamarca está ya en contacto con otro socios internacionales, según la cadena DR.

La dirigente danesa ya ha hablado por teléfono con los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, respectivamente, así como con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con los primeros ministros de Suecia y de Noruega.

"Demuestra los tiempos que vivimos y que, como sociedad, debemos estar preparados para afrontar", ha esgrimido, en una primera valoración en la que ha apuntado que las autoridades no descartan por ahora ninguna hipótesis sobre la autoría.

"No se puede descartar que sea Rusia", ha deslizado en declaraciones posteriores a los medios de comunicación. Frederiksen ha vinculado este caso con las recientes violaciones del espacio aéreo en el este de Europa y el ciberataque que afectó el fin de semana a varios aeropuertos europeos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha culpado directamente a Rusia de lo ocurrido en Copenhague, mientras que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se ha apresurado a descartar lo que considera "acusaciones infundadas".

Jens Jespersen, inspector de la Policía de Copenhague, ha recalcado que no hay indicios que apunten a que el objetivo fuera causar daños a la población o generar situaciones de peligro, al tiempo que ha manifestado que las autoridades identificaron "varios drones grandes" volando en patrones determinados sobre el aeropuerto de la capital después de llegar desde varias direcciones.

Jespersen ha reseñado que los drones abandonaron posteriormente el lugar, si bien no ha indicado hacia dónde fuera. El incidente ha provocado el cierre del aeropuerto durante unas cuatro horas, causando además retrasos y cancelaciones una vez que se han retomado las operaciones, afectando a cerca de 20.000 pasajeros, según el director de operaciones de Naviair, Morten Fuensgaard.