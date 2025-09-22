Freeland impulsa a Rockies a vencer 3-1 a Angelinos en cierre de mala temporada

DENVER (AP) — Kyle Freeland lanzó seis sólidas entradas, Blaine Crim conectó un jonrón e impulsó dos carreras, y los Rockies de Colorado vencieron el domingo 3-1 a los Angelinos de Los Ángeles en su último juego en casa de una temporada miserable.

Victor Vodnik consiguió tres outs para su décimo salvamento mientras los Rockies mejoraron a 43-113 con seis juegos restantes.

Mike Trout conectó un doble al inicio del juego después de haber bateado su jonrón número 400 en su carrera el sábado por la noche. Anotó la única carrera para los Angelinos (70-86), que terminaron 1-9 en su último viaje por carretera del año.

Trout anotó con un sencillo de Jo Adell en la primera entrada, pero Freeland (5-16) tomó el control después de eso. Retiró a 13 de 14 bateadores antes del sencillo de Taylor Ward al inicio de la sexta entrada. El zurdo otorgó su única base por bolas un out después, pero terminó su día logrando que Logan O’Hoppe bateara para una doble matanza que puso fin a la entrada.

El abridor de Los Ángeles, Caden Dana (0-3), no permitió un hit en tres entradas, pero tres bases por bolas en la segunda permitieron a los Rockies empatar con un elevado de sacrificio de Kyle Karros.

Por los Angelinos, el cubano Yoán Moncada de 1-1.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 3-1.

