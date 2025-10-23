Freeman regresa a sus raíces canadienses, con sus Dodgers ante Azulejos en la Serie Mundial

Freddie Freeman regresa a sus raíces familiares cuando los Dodgers de Los Ángeles inicien el viernes la defensa de su campeonato de la Serie Mundial contra los Azulejos en Toronto.

Los padres del primera base estelar son de la provincia de Ontario; su padre Fred es de Windsor y su difunta madre Rosemary era de Peterborough, a unos 136 kilómetros al noroeste de Toronto.

"Cada vez que regreso allí", afirmó Freeman, "me siento un poco más cerca de mi mamá".

Freeman nació en la ciudad de Fountain Valley, en el condado de Orange, después de que su familia se trasladara a California por el trabajo de su padre.

Tenía 10 años cuando su madre, de 47 años, murió de melanoma, el tipo más peligroso de cáncer de piel debido a su capacidad para extenderse a los órganos, en el año 2000. El primera base usa mangas largas debajo de su camiseta durante los juegos como un tributo silencioso a ella, así como para protegerse del cáncer que corre en la familia.

"Prefiero pasar calor durante unas horas que pasar por quimioterapia", le dijo a ESPN en 2023.

Freeman tiene doble ciudadanía estadounidense-canadiense, y eligió jugar para el país de su madre en el Clásico Mundial de Béisbol en 2023 y 2017.

"Tenía ocho años y estábamos en un juego de los Angelinos", contó Freeman a ESPN. "Estaba comiendo palomitas y el himno nacional canadiense estaba sonando y yo estaba sentado. (Entonces) sentí como si alguien simplemente me levantara. Sentí como si estuviera colgando y era mi mamá (quien me sacó de mi asiento). Son esas pequeñas cosas que recuerdo".

Por lo general, también hay un sobre esperando en el casillero de Freeman en Toronto.

"Siempre es como si un primo tercero hubiera encontrado fotos en su garaje y me las trajeran", comentó.

El padre de Freeman estará presente en el Rogers Centre para el primer juego, tal como lo estuvo el año pasado en el Dodger Stadium. Fue entonces cuando el joven Freeman le dio a su padre y a los fanáticos de los Dodgers un recuerdo para toda la vida, conectando un grand slam para ganar el juego en la apertura de la Serie.

Un jubiloso Freeman corrió para encontrar a su padre en la primera fila y se tocaron a través de la red protectora. Fue elegido MVP de la Serie después de que los Dodgers derrotaran a los Yankees de Nueva York para su campeonato.

Freeman cargó a los Dodgers el otoño pasado, especialmente contra los Yankees. Sus dificultades al bate en estos playoffs han sido compensadas por el excelente pitcheo abridor. Batea para .231 con un jonrón y cinco carreras impulsadas en nueve juegos de postemporada.

Sus 11 ponches en 39 turnos al bate exceden su promedio de carrera en los playoffs.

“Sin duda está viendo un muy buen pitcheo”, comentó el mánager Dave Roberts. “Ciertamente no está satisfecho con su desempeño hasta este punto, pero cada vez que se para en la caja, me siento bien. Espero que realmente tenga una buena Serie”.

Los Dodgers acuden a la Serie Mundial por quinta vez en nueve años. Los Azulejos aparecen por primera vez desde que ganaron títulos consecutivos en 1992 y 93.

“Cuando tienes a todo un país detrás de un equipo, eso es bastante asombroso”, expresó Freeman. “Ver a la ciudad unirse y experimentar tanta alegría, es un momento emocionante”.

Freeman fue un favorito entre los fanáticos canadienses durante sus apariciones en el Clásico Mundial.

“No estoy tan seguro de que los fanáticos de los Azulejos estén animando por mí esta vez”, dijo.

