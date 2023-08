El retraso en la aprobación de cientos de nombramientos de altos cargos militares estadounidenses debido a un enfrentamiento sobre el aborto puede dar una señal errónea de inestabilidad en las fuerzas armadas del país, dijo el jueves a la AFP el general Mark Milley.

Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, instó al Senado a comenzar a aprobar las nominaciones, estancadas durante meses por la oposición de un solo legislador conservador a las políticas del departamento de Defensa proyectadas a facilitar el acceso al aborto para militares estadounidenses.

El Pentágono insiste en que esas políticas se mantendrán. El estancamiento ha dejado a las fuerzas armadas estadounidenses con varios mandos en funciones interinas y varios puestos importantes en vacancia.

"Es muy plausible que un adversario pueda malinterpretar a Estados Unidos y percibir que se encuentra en una situación de división interna, inestabilidad, confusión y fricción en los niveles más altos de su ejército", dijo Milley en una entrevista a bordo de un avión militar estadounidense.

"No quieres que tu adversario no te malinterprete", dijo el general. "Pueden pensar que de alguna forma eres más débil, y eso los puede animar a aprovechar oportunidades que de otro modo no habrían aprovechado".

En junio de 2022, la Corte Suprema estadounidense anuló el derecho nacional al aborto, lo que implica que las militares en estados que restringieron o prohibieron el procedimiento ahora deben tomar licencias y viajar a lugares donde es legal obtenerlo.

En respuesta, el Departamento de Defensa permitió las ausencias administrativas para recibir "atención de salud reproductiva no cubierta", y estableciendo viáticos de viaje para ayudar a sus militares a cubrir los costos.

Pero el senador republicano de Alabama, Tommy Tuberville, insiste en que esas medidas son ilegales y prometió ha retrasar la aprobación de nombraminetos de oficiales superiores y funcionarios civiles del Departamento de Defensa hasta que sean retiradas.

Con esa decisión, está impidiendo la aprobación de más de 300 nominados que aguardan por el consentimiento unánime por parte del Senado. Los congresistas pueden votar por cada nominación individualmente, pero no se ha utilizado ese mecanismo pues requiere mucho más tiempo.

