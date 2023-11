El Liverpool cortó en seco su pleno de victorias en esta Europa League al perder 3-2 en Toulouse, este jueves en una cuarta jornada de la fase de grupos en la que los dos españoles en liza, Betis y Villarreal, ganaron sus partidos.

- Luis Díaz, un día de emociones -

El colombiano Luis Díaz fue titular en el ataque del Liverpool en el Stadium TFC, donde los ingleses fueron derrotados 3-2 por el Toulouse.

Aron Donnum (minuto 36), Thijs Dallinga (58) y Frank Magri (76) firmaron los tantos del Toulouse, mientras que el Liverpool sumó con un autogol del venezolano Cristian Cásseres Jr (73) y con un tanto de Diogo Jota (89). En el 90+7 el VAR anuló un gol del uruguayo Darwin Núñez que hubiera supuesto el empate a tres.

No subió al marcador y el Liverpool sigue líder del grupo E con 9 puntos. Ve acercarse al Toulouse (2º, 7 puntos), que deja atrás al Union St Gilloise belga (3º, 4 puntos), derrotado por el LASK austríaco (4º, 3).

"Hubiéramos estado ya contentos con un empate, pero hemos cometido demasiados errores. El Toulouse ha jugado bien sus cartas y nosotros debimos haberlo hecho mejor", admitió el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp.

Luis Díaz no marcó y su equipo perdió, pero su mayor triunfo se dio al otro lado del Atlántico, con la liberación unas horas antes de su padre, que había sido secuestrado el 28 de octubre.

- Doble triunfo español -

Betis y Villarreal, los dos españoles que participan en la fase de grupos de esta Europa League, ganaron sus partidos, ante el Aris Limassol (4-1) en casa y fuera contra el Maccabi Haifa (2-1), respectivamente.

Borja Iglesias (34), Aitor Ruibal (64), Marc Roca (79) y Ez Abde (90+4) lograron los tantos de los béticos, que lideran su grupo con 9 puntos y están cerca de la próxima ronda.

El Villarreal llegó perdiendo a la recta final en Chipre ante el Maccabi Haifa israelí pero terminó ganando 2-1 con los goles de Álex Baena (82) y de Alexander Sorloth (86).

"Supimos reponernos y me siento orgulloso de la reacción de los jugadores. No pasa nada por errar, hay que ser valientes. El disfrute no está reñido con la responsabilidad. Podríamos haber hecho bastantes más goles de los que hemos hecho", comentó el técnico del Villarreal, José Rojo 'Pacheta', después del partido.

El 'Submarino Amarillo', campeón de la Europa League en 2021, es segundo de su grupo con 6 puntos, a 3 del líder Rennes, pero los españoles tienen un partido disputado menos.

- Derrotas de Ajax y Roma -

El Ajax Ámsterdam, que en liga neerlandesa ha pasado de ser colista a undécima al encadenar dos victorias, no reaccionó en la Europa League, donde perdió 2-0 en casa ante el Brighton.

El histórico club neerlandés es colista de su grupo con apenas 2 puntos y está prácticamente eliminado. Lidera el Marsella con 8 unidades, seguido del Brighton, que tiene 7.

Fue derrotada también la Roma, que perdió 2-0 en Praga ante el Slavia. Ambos tienen 9 puntos, pero ahora los checos son líderes.

Por su parte, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, líder de la liga alemana, ganó en el descuento final por 1 a 0 al Qarabag en Azerbaiyán y, con cuatro triunfos en cuatro partidos, reforzó su liderato.

- Un partido para olvidar la guerra -

En la Conference League, la tercera competición europea de clubes en importancia, un partido tenía un significado especial este jueves, con el duelo entre el Zorya Lugansk ucraniano y el Maccabi Tel Aviv israelí.

Se medían en Lublin (Polonia) dos clubes de países actualmente inmersos en conflictos bélicos. Ganó el Maccabi por 3-1.

"El fútbol no es tan importante cuando lo comparas con la realidad", declaró a la prensa el capitán del Maccabi Tel Aviv, Eran Zahavi, que se presentó en el campo con una bandera israelí.

Los jugadores del Zorya Lugansk saltaron al césped cubiertos con banderas ucranianas. Delante de los jugadores, una pancarta de la UEFA con la palabra "Paz".

Dr/gfe