Frenazo del Nápoles en San Siro, el Milan le arrebata el liderato

El AC Milan, pese a haberse quedado con diez hombres a la hora de partido, se convirtió en el nuevo líder de la Serie A con un triunfo 2-1 ante el Nápoles, que sufrió su primer revés de la temporada, este domingo en el choque estelar de la 5ª jornada.

Después de empezar esta liga italiana con un resbalón en casa ante la Cremonese (1-2), el Milan ha mejorado en las últimas semanas y consigue encadenar una cuarta victoria consecutiva.

El estadounidense Christian Pulisic fue el líder rossonero, dando primero la asistencia para que marcara su compañero belga Alexis Saelemaekers en el minuto 3 y luego firmando él mismo, en el 31, el segundo tanto de su equipo.

El Nápoles acortó la desventaja en el 60 con un penal transformado por el belga Kevin De Bruyne, justo después de la expulsión del ecuatoriano Pervis Estupiñán.

“Recibir un gol en San Siro tan pronto no es fácil, gestionamos mal ese inicio de partido, aunque nunca bajamos los brazos”, señaló el técnico de los napolitanos, Antonio Conte.

Con diez hombres, el Milan dio una master-class defensiva en la última media hora de partido, ayudado por un gran partido de su guardameta francés Mike Maignan.

Como premio a su resistencia, el Milan se pone en cabeza de la Serie A con 12 puntos, los mismos que tienen Nápoles y Roma, a los que supera por una ligera mejor diferencia de goles (+6 contra +5 del Nápoles y +4 de la Roma).

“Ganar a un gran equipo como es el Nápoles es, por supuesto, algo positivo, pero tampoco hay que dejarse llevar por la euforia”, advirtió el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri.

El domingo de la próxima semana, el Milan se enfrentará a la Juventus, que es cuarta con 11 puntos, a solo un punto del trío de cabeza. Será el 213º episodio de ese pulso clásico del 'Calcio', entre dos equipos que están decididos este curso a recuperar el esplendor perdido.

El Nápoles, defensor del título italiano y que el miércoles juega contra el Sporting de Lisboa en Champions, había logrado hasta ahora un arranque de Serie A perfecto, con cuatro victorias en cuatro partidos. Sufre ahora su primer revés en el campeonato italiano desde el 23 de febrero de este año, cortando una racha de 16 partidos invicto en el torneo.

Efecto Gasperini

Unas horas antes, la Roma había vencido 2-0 en casa al Hellas Verona, con goles del ucraniano Artem Dovbyk (minuto 7) y del argentino Matías Soulé (79), para hundir todavía más a su rival, apenas decimosexto con 3 puntos.

Con cuatro triunfos en sus cinco primeros partidos ligueros y recibiendo apenas un gol -el que costó la derrota 1-0 ante el Torino-, el inicio del entrenador Gian Piero Gasperini, ex del Atalanta, en el banquillo de la Roma está siendo por ahora un éxito.

“Todavía estamos en una fase de evaluación de nuestras fuerzas.

Queda mucho campeonato y todavía tenemos que progresar, todavía debemos mejorar", avisó Gasperini.

Los Giallorossi iniciaron además esta semana su camino en la Europa League con una victoria 2 a 1 en el terreno del Niza francés. En la nueva semana, el jueves, se enfrentan en la segunda fecha de ese torneo a otra formación de la Ligue 1, el Lille.

- Mel Gibson, tifoso -

Uno de los espectadores ilustres en ese Roma-Hellas Verona fue el actor de Hollywood Mel Gibson.

En otros partidos del domingo, el derbi toscano entre Pisa y Fiorentina se saldó con empate 0-0, en un duelo donde hubo dos balones a los palos y tres tantos anulados.

La Fiorentina, bloqueada en el puesto 15º con 3 puntos, todavía no ha ganado en Serie A con su entrenador Stefano Pioli a los mandos.

El Pisa, también sin ganar por ahora, es penúltimo con apenas 2 puntos.

El Sassuolo (12º, 6 puntos) tomó oxígeno por su parte venciendo 3-1 al Udinese (11º, 7 puntos).

La quinta jornada italiana se completará el lunes con dos partidos: Parma-Torino y Génova-Lazio.

