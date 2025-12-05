Frenazo en seco a las ambiciones de Marsella y Mónaco con sendas derrotas
Marsella y Mónaco, dos de los clubes candidatos a la parte alta de la Ligue 1 de Francia, abrieron la decimoquinta jornada el viernes con respectivas derrotas 1-0 en Brest.
En el norte de Francia, el Marsella (3º, 29 puntos) contaba con la opción de colocarse como líder provisional, a la espera de los partidos del fin de semana del líder Lens (31 unidades) y de su archirrival París Saint-Germain (30 enteros).
Pero lejos de presionar a sus rivales, se ve ahora igualado en puntos por el Lille, que venció gracias a un temprano gol de Ethan Mbappé (10'), hermano pequeño de la superestrella del Real Madrid.
También tropezó el Mónaco en su visita al Brest. Seis días después de haber logrado una importante victoria contra el PSG, los monegascos volvieron a tropezar, y han perdido ya cuatro de sus últimos cinco partidos de Ligue 1.
Con 23 puntos, el Mónaco sigue en la séptima posición, fuera de los puestos que dan acceso a competiciones europeas. El club bretón logró su tercera victoria consecutiva en Ligue 1 gracias al solitario gol del maliense Kamory Doumbia.
Pese a haber disputado más de media hora con 10 hombres, por la expulsión de Ludovic Ajorque (60'), el Brest resistió y ocupa provisionalmente el noveno puesto, con 23 unidades.
