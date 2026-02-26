Frenkie de Jong será baja por lesión en el Barça más de un mes

El mediocampista neerlandés del FC Barcelona Frenkie de Jong sufre una lesión muscular en el muslo derecho y estará de baja entre cinco y seis semanas, anunció el jueves el club catalán.

"El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se ha lesionado en el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana (del jueves). Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas", escribió el Barça en un breve comunicado.

El capitán azulgrana se perderá como mínimo los partidos ligueros ante Villarreal, Athletic, Sevilla y Rayo Vallecano, así como los dos duelos de octavos de final de la Liga de Campeones europea (10-11 de marzo y 17-18 de marzo), contra Newcastle o Paris Saint-Germain.

Tampoco podrá jugar el duelo del martes en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, donde el Barça tiene la dificilísima tarea de tratar de remontar un déficit de cuatro goles.

Esta lesión llega en un momento delicado para el técnico Hansi Flick, que pudo al menos reincorporar recientemente al mediocampista Pedri y al atacante Marcus Rashford.

Según las estimaciones del Barcelona, De Jong tampoco podrá ir con Países Bajos en la ventana de los partidos de selecciones de marzo (23-30 de marzo).