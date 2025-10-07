Freno en las energías renovables complica alcanzar objetivo de COP28

El crecimiento de las energías renovables se está desacelerando por los cambios políticos en Estados Unidos y China, principalmente, lo que complicará alcanzar el objetivo de triplicar las capacidades para 2030, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El año pasado, la AIE todavía consideraba que era posible lograr esa meta, fijada en el acuerdo final de la COP28 de Dubái, en 2023.

Pero según el último informe anual de la agencia, publicado el martes, la capacidad mundial de energía producida a partir de fuentes renovables como solar, eólica e hidráulica, debería "alcanzar 2,6 veces el nivel de 2022 para 2030".

Unas previsiones "inferiores al 5%" del año pasado, que "reflejan los cambios de política, reglamentación y mercado desde 2024", subraya la AIE.

Esto se explica por dos razones principales, según la agencia: la primera, la supresión anticipada de los incentivos fiscales federales en Estados Unidos y otros cambios reglamentarios, que condujeron a la AIE a reducir en casi un 50% sus previsiones para el mercado estadounidense respecto al año pasado.

Y la segunda, el hecho de que en China hayan pasado de un sistema de tarifas reglamentadas a otro basado en pujas para la compra de electricidad renovable, lo cual "afecta a la rentabilidad de los proyectos" y lleva a una disminución de las previsiones de crecimiento para ese país.

La AIE prevé que la capacidad mundial de energía renovable aumente en 4600 gigavatios (GW) para 2030, que "aproximadamente equivale a la capacidad de producción total de China, de la Unión Europea y de Japón juntos".

Hace un año, apostaba por que estas capacidades casi se triplicaran, con más de 5500 GW más entre 2024 y 2030.

