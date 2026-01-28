Frente a la "biopiratería", Brasil defiende su açaí amazónico

Brasil declaró el açaí como uno de sus frutos nacionales, con el fin de reafirmar su propiedad sobre este popular "superalimento" y frenar a las empresas extranjeras que buscan apropiarse de las riquezas biológicas de la Amazonía.

Desde hace siglos los pobladores de la mayor selva tropical del mundo usan la pasta espesa del açaí para acompañar los platos de pescado que comen a diario.

La baya de color morado oscuro se volvió global a principios de los años 2000 tras reinventarse como un helado, a menudo cubierto con granola y fruta, y ser promocionado por sus propiedades ricas en antioxidantes.

Los ingredientes activos del açaí despiertan el interés de empresas de alimentos y cosméticos en todo el mundo. En 2003 una empresa japonesa registró el nombre del açaí para su uso y Brasil necesitó cuatro años para cancelar esa patente.

Casos como este fueron debatidos en el Congreso brasileño durante el trámite de la ley que declara al açaí como fruto nacional, presentada por primera vez en 2011 y firmada a principios de enero.

El ministerio de Agricultura de Brasil dijo a la AFP que la medida ayuda a destacar el açaí como un "producto genuinamente brasileño" que genera ingresos para miles de familias amazónicas.

Sin embargo, expertos señalan que la ley es en gran medida "simbólica" y apenas evidencia el desafío que supone el creciente interés internacional en una amplia gama de frutas endémicas de la Amazonía.

Brasil es uno de varios países preocupados por la biopiratería, esto es, el uso de recursos genéticos por terceros sin permiso de las comunidades que los descubrieron ni reparto de beneficios.

La ley "ayuda a priorizar el tema en la agenda pública", dijo Bruno Kato, fundador de Horta da Terra, una empresa que desarrolla y comercializa ingredientes amazónicos.

- Riesgo enorme -

La ley es "principalmente simbólica y afirmativa en términos culturales", dijo a la AFP la analista de propiedad intelectual de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, Embrapa, Sheila de Souza Correa de Melo.

Brasil es uno de los países más biodiversos del mundo, y una amplia gama de frutos con propiedades únicas corren un riesgo "enorme" de ser desarrollados y patentados en el extranjero, señaló.

Kato citó el caso "emblemático" del cupuaçu, un fruto cremoso de la Amazonía, emparentado con el cacao y utilizado en postres y cosméticos.

El cupuaçu fue registrado como marca por otra empresa japonesa a finales de los 1990 y la compañía exigía el pago de 10.000 dólares en regalías por cualquier producto que mencionara "cupuaçu" en la etiqueta.

Anular la marca tardó dos décadas.

Otras empresas ya han presentado patentes en el extranjero para alimentos y cosméticos desarrollados a partir de los ingredientes activos del açaí, alertó De Melo.

- "Reglas claras" -

Ana Costa, vicepresidenta de sostenibilidad de Natura, un gigante brasileño de cosméticos conocido por usar ingredientes amazónicos como el açaí, dijo a la AFP que la ley evidenció la necesidad de "reglas claras que garanticen el reparto justo de beneficios".

Brasil es signatario del Protocolo de Nagoya de 2014, un tratado internacional sobre la distribución de beneficios derivados de los recursos genéticos.

El tratado enfrenta una gran laguna: hoy en día, los datos genéticos pueden ser descargados por internet y utilizados para desarrollar medicamentos o cosméticos, sin recolectar físicamente plantas o semillas.

De Melo dijo que el principal desafío para Brasil era que materias primas como la pulpa de açaí a menudo se exportan a países que luego llevan a cabo la investigación necesaria para crear productos derivados de calidad.

Brasil debería centrarse en invertir en investigación y desarrollo tecnológico en la Amazonía para generar riqueza localmente, afirmó la analista.