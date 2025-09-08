Frente a Trump, los BRICS rechazan el proteccionismo

Los líderes de los BRICS rechazaron este lunes en una reunión virtual el proteccionismo, en plena guerra comercial lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que golpea a varios países del grupo.

Convocada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la videoconferencia del grupo de economías emergentes sirvió para abordar los riesgos asociados con "el recrudecimiento de medidas unilaterales", indicó un comunicado de la presidencia brasileña.

El presidente chino, Xi Jinping, instó al bloque a "resistir cualquier forma de proteccionismo".

"Debemos defender el sistema multilateral de comercio, con la Organización Mundial del Comercio como eje central, y resistir cualquier forma de proteccionismo", dijo Xi.

Lula, que ha calificado a Trump de "emperador" por su política arancelaria, afirmó que los países BRICS son "víctimas" de prácticas comerciales "injustificadas e ilegales".

"El chantaje arancelario está siendo normalizado como instrumento para la conquista de mercados y para interferir en asuntos internos", afirmó el mandatario al abrir la videoconferencia.

- Aranceles punitivos -

Trump impuso tarifas punitivas a Brasil, con el argumento de que existe una "caza de brujas" contra su aliado de extrema derecha Jair Bolsonaro, juzgado por golpismo.

La corte suprema de Brasil dictaminará esta semana si el exmandatario intentó dar un golpe de Estado tras perder las elecciones en 2022 contra el izquierdista Lula.

La Casa Blanca también impuso sanciones a jueces y funcionarios brasileños para presionar en favor de Bolsonaro.

En paralelo, Washington castigó fuertemente a India por comprar petróleo de Rusia.

Productos de ambos países deben pagar 50% de aranceles para entrar en Estados Unidos.

Antes de confrontarse bilateralmente con Brasil, Trump había apuntado en julio contra los BRICS en su conjunto.

En plena cumbre del grupo en Río de Janeiro, el mandatario estadounidense publicó una serie de mensajes con amenazas arancelarias a "cualquier país que se alinee" con los BRICS.

En la reunión virtual participaron también el ruso Vladimir Putin, y el sudafricano Cyril Ramaphosa, además de los mandatarios de Indonesia, Egipto e Irán.

El bloque formado por economías emergentes como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica representa cerca del 40% del PBI mundial y casi la mitad de la población del planeta.

Los jefes de Estado del grupo coordinaron también su participación en eventos durante 2025 como la Asamblea General de la ONU, la conferencia climática COP30 en la ciudad amazónica de Belém y la cumbre del G20 en Sudáfrica. Trump ya anunció que no asistirá a esta última.

Desde 2023, la lista de socios de los BRICS se amplió a Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán, incorporados al grupo fundado en 2009 para reforzar el llamado Sur Global.

