Frente al negacionismo, el jefe del IPCC recuerda el rol de los humanos en el cambio climático

Ante el auge del negacionismo climático, el presidente del IPCC, Jim Skea, recalcó el papel de la ciencia y que el cambio climático es "sin duda" el resultado de la actividad de los seres humanos, en una entrevista con la AFP.

Francia acoge hasta el viernes a más de 600 miembros del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que empezarán los preparativos de su próximo informe.

"Sin duda, los humanos son la causa del cambio climático al que estamos asistiendo", subrayó Jim Skea, el profesor escocés que preside el grupo de científicos que trabaja para la ONU.

PREGUNTA: Usted dijo hace poco que era "casi inevitable" que el mundo rebase el umbral de 1,5 ºC de calentamiento a corto plazo. ¿Cuál será entonces el mensaje de su próximo informe, dentro de unos años?

RESPUESTA: "El mensaje es que si queremos que el calentamiento mundial sea de 1,5 ºC, las decisiones que hay que tomar están muy claras. Necesitamos reducir significativamente las emisiones relacionadas con la energía y el uso de las tierras. También debemos empezar a ir pensando en retirar el CO2 de la atmósfera a gran escala. Y faltan muchos conocimientos sobre ese tema".

P: Francia expresó su apoyo al IPCC esta semana frente al auge del negacionismo climático. ¿Es un apoyo importante?

R: "Es realmente importante y bienvenido tener este nivel de apoyo por parte del gobierno francés, desde múltiples fuentes: el jefe del Estado, tres ministros. Es un nivel de apoyo significativo y da mucho impulso a los científicos. Cuando hablé con ellos después, estaban muy felices: les dio confianza y entusiasmo para seguir adelante".

P: ¿Cómo se impondrán al público las conclusiones del IPCC a pesar de la desinformación, cuando hay quien -como el presidente estadounidense Donald Trump- califica el cambio climático de engaño?

R: "Debemos continuar comunicando la ciencia de forma muy clara. Nuestro último reporte tenía esta conclusión, muy simple: sin duda, los humanos son la causa del cambio climático al que estamos asistiendo. Debemos subrayar este mensaje y podemos respaldarlo con varios tipos de explicaciones y múltiples fuentes de datos".

P: El gobierno de Estados Unidos está ausente del IPCC y no financia a los investigadores que participan en sus trabajos. Pero ¿no teme usted que bloquee sus informes cuando los países tengan que aprobarlos?

R: "Seguimos beneficiándonos de una enorme presencia estadounidense en el IPCC. Tenemos casi 50 autores en esta reunión, cuya presencia está financiada por organizaciones filantrópicas estadounidenses y que han sido nombrados por organizaciones observadoras procedentes de Estados Unidos (...) En cuanto a las sesiones de aprobación, cuando terminamos los informes, siempre han sido difíciles porque los científicos y los gobiernos deben ponerse de acuerdo en cada punto y coma. Y no creo que ahora sea realmente más difícil de lo que ya era.

Solo ha ocurrido una vez en la historia del IPCC, que no se apruebe el resumen [que se elabora] para los responsables y que la decisión se aplace hasta la siguiente sesión. Y no es algo reciente, fue en 1995. Así que eso siempre ha sido difícil pero siempre hemos superado esos obstáculos".

P: Países como Francia quieren que el próximo informe de evaluación del IPCC sea publicado en 2028, antes de la COP33 en India, que dará lugar a un segundo "balance mundial" de los esfuerzos realizados desde el acuerdo de París. Pero Arabia Saudita o India prefieren esperar a 2029. ¿Es importante?

R: "Corresponde a los gobiernos decidir si nuestro informe se publica a tiempo para el balance mundial. Para los científicos la cuestión es, más bien, saber si el calendario es compatible con el tiempo necesario para producir una evaluación. Y, francamente, ese tiempo no debería ser ni demasiado corto ni demasiado largo".

P: ¿Cuál es su mensaje a los dirigentes y al público en general, ahora que está iniciando un nuevo ciclo de trabajo?

R: "¡Contengan la respiración a la espera de lo que vamos a publicar, dentro de unos tres años! Hay nuevos temas de investigación, nuevas lagunas en nuestros conocimientos que tenemos que explorar, incluida esta cuestión: '¿es posible limitar el calentamiento global a 1,5 ºC a largo plazo?'"

