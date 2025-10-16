Frente frío podría recortar rindes trigo argentino: Bolsa Cereales

BUENOS AIRES, 16 oct (Reuters) - El ingreso de un frente frío a zonas agrícolas de Argentina previsto para la semana que viene podría afectar la productividad del trigo de la temporada 2025/26, cuya cosecha se estima en 22 millones de toneladas, dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC).

Argentina es uno de los principales exportadores mundiales del cereal y, de cumplirse la predicción productiva, sería la segunda más grande de la historia del país, según la Bolsa.

"Pronósticos alertan sobre una entrada de aire frío la semana próxima que, dependiendo de su intensidad y distribución, podría afectar al cereal en etapas críticas", advirtió la BdeC en su reporte semanal de cultivos.

La cosecha del trigo argentino comienza en noviembre y termina en enero.

Con respecto al maíz 25/26, la Bolsa dijo que los productores sembraron el 29,9% del área prevista para el cultivo, con una cosecha estimada en un récord de 61 millones de toneladas.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Nicolás Misculin)