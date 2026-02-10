Friburgo elimina al Hertha Berlín en penales y accede a semifinales de Copa alemana

El Friburgo se metió en semifinales de la Copa de Alemania tras vencer este martes 5–4 en penales al Hertha en Berlín, después del 1-1 con el que concluyó la prórroga.

Tras 90 minutos sin goles, Yuito Suzuki adelantó al conjunto visitante ya en el alargue (96'), pero el capitán del Hertha, Fabian Reese, igualó de gran disparo lejano (104').

El portero del Friburgo, Florian Müller, detuvo el lanzamiento de Pascal Klemens en la tanda desde el punto blanco para clasificar a su equipo, que se une a Bayer Leverkusen y Stuttgart en el bombo de semifinales.

El Bayern Múnich recibe el miércoles al RB Leipzig en el duelo restante de cuartos de final.