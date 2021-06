Friend MTS, líder mundial en servicios de protección de contenidos, anuncia el nombramiento de Derek Chang como director ejecutivo

Londres & filadelfia--(business wire)--jun. 2, 2021--

Friend MTS se complace en anunciar el nombramiento de Derek Chang como director ejecutivo. Chang, un experimentado ejecutivo de la industria con una carrera profesional de tres décadas, fue anteriormente director ejecutivo de la NBA China y ha ocupado puestos de liderazgo en varios proveedores reconocidos de entretenimiento, medios de comunicación y deportes. Estará radicado en Londres.

Derek Chang, Chief Executive Officer, Friend MTS (Photo: Business Wire)

«Tengo el privilegio de unirme a Friend MTS en un momento en el que aceleramos la innovación de esta tecnología esencial para proteger las necesidades de la compleja industria de los medios de comunicación mundial», declaró Chang. «Estamos a la vanguardia de los cambios vertiginosos que se producen en el comportamiento de los consumidores, los nuevos modelos de negocio y la tecnología, y nos aseguraremos de que los creadores, propietarios y distribuidores de todo el mundo dispongan de las estupendas herramientas necesarias para proteger sus valiosos contenidos».

El anuncio fue realizado hoy por Jonathan Friend, fundador de Friend MTS, quien anteriormente ocupó el cargo de director ejecutivo. Friend, un visionario en el campo de las tecnologías de protección de contenidos, ocupará el cargo de director de productos y seguirá impulsando el crecimiento mediante la creación de soluciones avanzadas propias de la empresa.

«Mientras seguimos innovando con soluciones pioneras que nuestros preciados clientes y socios esperan, ha llegado el momento de la transición con nuestro próximo líder. Estamos encantados de dar la bienvenida a Derek, que estará al frente de Friend MTS», señaló Friend. «Con la experiencia acumulada en el espacio global de los deportes y el entretenimiento, Derek aporta una visión de enorme valor para aprovechar una tecnología que busca crear una huella contundente en un ecosistema de medios y contenidos en constante evolución».

Antes de dirigir el negocio de la NBA en China, Chang fue director de Canales internacionales de estilo de vida en Scripps Networks Interactive. Ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo de Contenidos en DIRECTV. También desempeñó cargos de responsabilidad en Charter Communications, YES Network y TCI Communications. En la actualidad, Chang forma parte del Consejo de Administración de Liberty Media Corp. y de Isos Acquisition Corp., y anteriormente fue miembro del Consejo de Administración de Starz.

Chang recibió el reconocimiento como una de las «50 personas más influyentes en el negocio del deporte» de Sports Business Journal, así como de los «100 mejores ejecutivos de cable» de Cablefax Magazine. Obtuvo un MBA en la Universidad de Stanford y una licenciatura en Historia en la Universidad de Yale. Es miembro del Comité de los 100 y forma parte del Consejo Asesor de Row New York.

Acerca de Friend MTS:

Friend MTS es un proveedor líder a nivel mundial de soluciones tecnológicas innovadoras de protección de contenidos, desarrolladas para promover el complejo y cambiante sector de los medios de comunicación en colaboración con los propietarios de los contenidos, los organismos de radiodifusión y los operadores. Con un conjunto completo de servicios patentados avanzados que van desde la supervisión de contenidos, las técnicas de «fingerprinting» y las marcas de agua hasta la aplicación de la ley y el bloqueo de IP, Friend MTS ofrece un enfoque integral para acabar con la piratería en el mundo real y proteger el mercado mundial del entretenimiento y los medios de comunicación en el futuro. Con un importante papel en materia de responsabilidad social, Friend MTS ha dotado a organizaciones como el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC) de su premiada tecnología para ayudar a combatir el abuso infantil en línea. Fundada en el año 2000, Friend MTS es una empresa privada con sede en Birmingham (Reino Unido) y Filadelfia (Pensilvania), que opera en Europa, Asia, Oriente Medio, África, Latinoamérica y Norteamérica.

