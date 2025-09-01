Frío y exceso de lluvias amenazan cultivos en la región pampeana argentina: LSEG

SANTIAGO, 1 sep (Reuters) - Las condiciones meteorológicas previstas para la región pampeana de Argentina durante los próximos días podrían afectar negativamente a los cultivos, especialmente al trigo en etapa temprana, debido a temperaturas por debajo de lo normal, lluvias intensas y riesgo de heladas nocturnas, dijo el lunes un reporte de LSEG.

El pronóstico indica que el clima se mantendrá frío durante los próximos diez días, con temperaturas entre 2°C y 6°C por debajo del promedio estacional. En las zonas del sur, como La Pampa y la provincia de Buenos Aires, existe la posibilidad de heladas leves que podrían impactar los cultivos emergentes.

"El riesgo de inundaciones y problemas de anegamiento continuará en los próximos días, pero la llegada del clima seco mitigará el impacto hacia mediados de septiembre", señala el informe.

Además, indica que las tormentas actuales se debilitarán en uno o dos días, pero dejarán acumulados de lluvia significativos, con registros de entre 60 y 100.000 milímetros por encima de lo normal en un período de 48 horas. Luego, se espera un período seco que se extenderá hasta el final del pronóstico de 15 días. (Por Juana Casas, Editado por Manuel Farías)