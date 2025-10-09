Frisby Colombia anuncia acciones legales contra Frisby España por usurpación de marca

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

La empresa de alimentación Frisby Colombia ha denunciado a Frisby España, con sede en Bilbao, por usurpación de marca y uso de su personaje publicitario, 'Pollo Frisby', sin su consentimiento, según ha informado la firma colombiana en un comunicado.

Las acciones legales iniciadas se han presentado de manera formal en España y en la Unión Europea. En el primer caso, Frisby Colombia ha llevado a la empresa española y a su consejero delegado, Charles Dupont, ante la justicia "por infracción de derechos de propiedad intelectual y comisión de actos de competencia desleal".

En este primer paso se incluye la solicitud de medidas cautelares en contra de Dupont "para que cese la afectación de nuestros derechos de propiedad intelectual".

Asimismo, la compañía presidida por Liliana Restrepo ha llevado las pruebas correspondientes a la usurpación de marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), puesto que se encuentra registrada en España.

A nivel europeo, Frisby Colombia ha solicitado la anulación "por mala fe" en contra de la marca Frisby ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), donde también han entregado las pruebas respectivas de uso de dicha marca como respuesta al desistimiento de la empresa española de seguir utilizándola.

El conflicto judicial entre ambas compañías se remonta al mes de mayo de este año, cuando un grupo de empresarios españoles liderados por el belga Charles Dupont solicita el registro de la marca Frisby para operar en España y en la Unión Europea.

El comienzo de las acciones legales tiene lugar después de que ambas empresas concluyesen la etapa prelegal requerida en la legislación europea de intentar alcanzar un acuerdo.

Ante la falta de consenso, Frisby Colombia anunció en mano la contratación del bufete de abogados Garrigues para representar a la firma en España y en la Unión Europea junto a su equipo legal en Colombia.