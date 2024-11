Fritz gana a De Miñaur y el dobles decidirá el USA-Australia en la Davis

Taylor Fritz batió con solvencia (6-3 y 6-4) a Alex De Miñaur en el partido de números 1 de los cuartos de la Copa Davis entre Estados Unidos y Australia, este jueves en Málaga, por lo que el dobles decidirá la eliminatoria.

Fritz, con la confianza que le da haber jugado la final del Masters ATP -derrota ante Jannik Sinner- el domingo, dominó con autoridad a De Miñaur, que pasó por el 'Torneo de Maestros' cosechando un pleno de derrotas en la fase de grupos.

Más miga tuvo el arranque de la serie. Thanasi Kokkinakis derrotó a Ben Shelton en un largo y espectacular 'tie break'; 6-1, 4-6 y 7-6 (16/14).

En la 'muerte súbita' el australiano salvó cuatro bolas de partido y necesitó seis para sellar el encuentro.

"No sé si he estado más entusiasmado en mi vida, quería ayudar a mi equipo... El 'tie break' fue duro, los dos sacamos muy bien, no puedo ni hablar, estoy muy contento", dijo un emocionado Kokkinakis en rueda de prensa.

Shelton, que debutaba en Copa Davis tras haber sido elegido por encima de Tommy Paul por el capitán Bob Bryan, se mostró nervioso en el primer set, y Kokkinakis se aprovechó de ello, ganando seis juegos consecutivos.

El estadounidense, número 21 del ranking ATP, reaccionó ganando la segunda manga, y llevó el partido a un tercer set.

Ninguno de los dos fue capaz de romper el servicio rival antes de llegar al igualado 'tie-break', en el que Kokkinakis aseguró el primer punto para Australia.

Australia, que ha ganado el trofeo en 28 ocasiones, solo por detrás de las 32 victorias de Estados Unidos, lleva desde 2003 sin ganar este título, pero ha alcanzado la final en las últimas dos ediciones.

En el dobles los estadounidenses Austin Krajicek y Rajeev Ram se enfrentarán a los australianos Matthew Ebden y Jordan Thompson.

La Italia de Sinner, defensora del título, entrará en liza este jueves contra Argentina.

Rbs/dam/pm

AFP