Fritz no tiene piedad de Musetti en el debut de ambos en el Masters de tenis

El estadounidense Taylor Fritz (N.6 del mundo) inició su andadura en el Masters de tenis con una solvente victoria ante el italiano Lorenzo Musetti en dos sets (6-3 y 6-4), este lunes en Turín.

Finalista el año pasado en este torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada, Fritz se coloca al frente del grupo Jimmy Connors, igualado al español Carlos Alcaraz, que el domingo derrotó al australiano Alex de Miñaur también en dos sets.

Ante Musetti, que debuta en el torneo de Maestros tras la renuncia de Novak Djokovic, Fritz demostró que es mejor jugador en superficie dura que el italiano.

Pasó por un mal momento en el tercer juego del partido, cuando salvó cuatro bolas de break en contra, pero luego rompió el servicio del italiano para apuntarse la primera manga.

El italiano tuvo muchos problemas con su servicio, concediendo un total de doce bolas de break, pero sólo necesitó otra más para colocarse de nuevo con ventaja en el segundo parcial y sellar la victoria en una hora y 43 minutos de partido.

La segunda jornada del Masters se completará con el partido restante en el grupo Bjorn Börg, entre el ídolo local Jannik Sinner y el canadiense Felix Auger-Aliassime.

bur-mcd/mb