Frontera Energy acepta US$525 millones de la canadiense Parex por sus activos en Colombia

BOGOTÁ, 10 mar (Reuters) - La petrolera Frontera Energy informó el martes que aceptó una oferta superior de la canadiense Parex Resources de US$525 millones por sus activos de exploración y producción en Colombia. El anuncio se produce luego de que el lunes la energética GeoPark declinó aumentar su oferta de US$325 millones por los activos de Frontera Energy en el país sudamericano, que había realizado a finales de enero, antes de la contrapropuesta de Parex.

"Frontera tiene la intención de firmar acuerdos definitivos con Parex para implementar la oferta (...) y rescindir los acuerdos vigentes con respecto a la transacción con GeoPark", precisó la compañía en un comunicado.

"Se proporcionarán más detalles con respecto a la oferta de Parex una vez que se hayan firmado los acuerdos definitivos entre Frontera y Parex, lo que Frontera espera que se complete hoy", agregó.

El monto definitivo supera el que había propuesto Parex a Frontera el pasado 23 de febrero, de US$500 millones.

El portafolio de Frontera Energy está conformado por 17 bloques de exploración y producción en Colombia, incluidos los campos Quifa y el bloque Cubiro.

La oferta de Parex incluye un pago contingente de US$25 millones a Frontera, asumir todas las obligaciones de la empresa bajo el monto principal agregado de US$310 millones de Bonos No Garantizados de Frontera 2028 en circulación y los US$80 millones en circulación bajo la línea de prepago previamente anunciada con Chevron Products Company.

Según Parex, la combinación de las carteras de las dos empresas creará la mayor compañía energética independiente centrada en Colombia.

GeoPark precisó el lunes en la noche que recibirá la devolución de US$75 millones previamente depositados a Frontera Energy en garantía más intereses, y tendrá derecho a un pago por terminación de US$25 millones.

(Reporte de Nelson Bocanegra)