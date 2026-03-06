Frontera Energy dice que oferta vinculante de Parex supera a la de GeoPark

BOGOTÁ, 6 mar (Reuters) - La petrolera Frontera Energy anunció que la oferta vinculante ‌de la canadiense Parex Resources ‌para ⁠adquirir sus activos de exploración y producción es superior a la que hizo anteriormente GeoPark.

Parex Resources informó el pasado 23 ​de febrero ⁠que ⁠ofreció 500 millones de dólares por los activos de Frontera Energy, que representa una ​prima de 125 millones de dólares en comparación con el acuerdo de ‌adquisición que Frontera había firmado con GeoPark a ​finales de enero, por 375 ​millones de dólares.

Además, las ofertas de Parex y GeoPark incluyen un pago contingente adicional de 25 millones de dólares atado al logro de hitos de desarrollo específicos dentro de un período de hasta 12 meses posteriores a la fecha de cierre ​de la transacción, precisó Frontera en un comunicado el jueves en la noche.

Las petroleras también ofrecen ⁠asumir todas las obligaciones de Frontera bajo el monto principal agregado de 310 millones de dólares de ‌Bonos No Garantizados de Frontera 2028 en circulación y los 80 millones de dólares en circulación bajo la línea de prepago previamente anunciada de Frontera con Chevron Products Company.

La contraprestación ofrecida en la oferta de Parex también supone el pago 25 millones de dólares en concepto de Comisión de Incumplimiento del Comprador, pagadera a ‌GeoPark por Frontera en caso de que Frontera rescinda el acuerdo que había ⁠hecho con GeoPark, explicó Frontera en el comunicado.

"Salvo por la contraprestación ofrecida, ‌el acuerdo que se celebraría con Parex es sustancialmente idéntico ⁠al acuerdo con GeoPark, y la estructura de la ⁠transacción es la misma que la de GeoPark", sostuvo Frontera.

Frontera dijo que notificó a GeoPark la decisión y comenzó el período de cinco días hábiles -hasta el 12 de marzo- en el que GeoPark tiene el derecho, pero no la ‌obligación, de modificar los términos del ​acuerdo para que la propuesta de Parex deje de ser una propuesta superior.

Frontera aseguró que el acuerdo con GeoPark sigue vigente y actualmente no se puede garantizar que la oferta de Parex resulte ‌en una transacción. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)