LabVantage Solutions Inc., proveedor líder de soluciones y servicios informáticos para laboratorio, incluidas soluciones LIMS diseñadas específicamente que permiten a los laboratorios ponerse en marcha más rápidamente y con un menor costo total, celebra haber recibido el reconocimiento global como líder de crecimiento e innovación por parte de Frost & Sullivan en el primer informe Frost Radar TM: Global Laboratory Information Management Systems (LIMS) for the Life Sciences Industry 2023. LabVantage se ha hecho con el primer puesto en crecimiento en el Radar gracias a las altas puntuaciones obtenidas por su trayectoria de crecimiento constante, su elevada cuota de mercado, su capacidad para capitalizar oportunidades de crecimiento y su compromiso con la innovación continua.

El Frost Radar, una herramienta de análisis comparativo independiente creada por la empresa de asesoramiento y análisis del crecimiento Frost & Sullivan, identifica a las organizaciones y sus soluciones LIMS para determinar quiénes son los principales líderes en crecimiento e innovación. El índice de crecimiento mide cinco parámetros: la cuota de mercado, el crecimiento de los ingresos, las perspectivas de crecimiento, la alineación de la visión y la estrategia y la eficacia de las ventas y el marketing. En cuanto al índice de innovación, Radar evalúa: la escalabilidad, la investigación y el desarrollo, la cartera de productos, el aprovechamiento de oportunidades a largo plazo y nuevos modelos de negocio, y la adecuación al cliente. Con todos estos índices, Frost & Sullivan ha comparado 120 proveedores de soluciones LIMS para el sector de las ciencias biológicas y ha representado a los 12 primeros en el Radar como las mejores soluciones de su clase en función de sus características, capacidades, integridad de datos, interoperabilidad y aplicaciones informáticas y analíticas.

«Las empresas líderes en crecimiento e innovación de Frost Radar, como LabVantage, destacan por su innovación continua, sus funcionalidades LIMS completas para el sector de las ciencias biológicas y sus capacidades comerciales regionales. Son fundamentales en el avance de la industria hacia el futuro», declaró Piyush Bansal, Global Program Leader, en Frost & Sullivan. «El ecosistema de los laboratorios es muy complejo y requiere soluciones a medida para cuestiones específicas. LabVantage ofrece a sus clientes la mejor solución LIMS de su clase, lo que se refleja en su crecimiento constante y su sólida cartera de productos. Gracias a su demostrada capacidad para escalar continuamente, tiene el potencial de convertirse en un referente del sector».

El informe de Frost & Sullivan refleja la amplia cartera de productos, cartera de productos de LabVantage, el enfoque híbrido de la empresa, que aprovecha la I+D interna y las colaboraciones externas para acceder a tecnología nueva, y las importantes inversiones en inteligencia artificial (IA) y procesamiento del lenguaje natural ( NLP) para gestionar de manera experta tanto los datos científicos como los no estructurados. El informe califica a LabVantage de « Company to Action » (Empresa para la acción) y principal impulsora de la intensidad competitiva en su entorno de crecimiento, y señala su importante potencial de crecimiento futuro, sus mejores prácticas en el sector y su capacidad para ampliar su propuesta de valor al cliente. El informe también destaca el potencial de asociación de LabVantage y su reputación como proveedor de gran valor para clientes, inversores, socios de la cadena de valor y futuros talentos.

«Somos pioneros en la integración de LIMS, ELN, LES y SDMS en una plataforma integral para la informática de laboratorio, que mejoramos continuamente con la colaboración con nuestros clientes para ofrecer una valiosa inteligencia empresarial. Nos enorgullece que el enfoque de la empresa haya sido validado por una voz tan respetada en la industria como Frost & Sullivan», señaló Mikael Hagstroem, director ejecutivo de LabVantage Solutions. «El informe Frost Radar refuerza la necesidad del sector de las ciencias biológicas de contar con una plataforma que ofrezca un enfoque integrado para resolver los desafíos de la gestión de datos científicos críticos de principio a fin, desde la I+D hasta la fabricación y el control de calidad».

LabVantage ha afianzado sus capacidades tecnológicas en el último año con la adquisición de Biomax Informatics y la presentación de AILANI, una herramienta que combina el modelado semántico, las ontologías, la lingüística y los algoritmos de inteligencia artificial y revoluciona la investigación basada en consultas en diversas bases de datos. Como prueba de su compromiso de aprovechar las perspectivas de crecimiento en la emergente Latinoamérica y aumentar su presencia en toda la región, la empresa ha realizado dos adquisiciones de servicios profesionales en Brasil y Colombia.

Para consultar el resumen del informe de Frost & Sullivan, haga clic aquí. Para más información sobre LabVantage y sus soluciones LIMS, visite www.labvantage.com o escríbanos a info@labvantage.com.

Acerca de LabVantage Solutions

LabVantage Solutions, líder indiscutible en soluciones de software empresarial para laboratorios, se dedica a mejorar los resultados de los clientes con la transformación de datos en conocimiento. La plataforma informática de LabVantage es altamente configurable, está integrada en una arquitectura común y se basa íntegramente en el navegador para admitir cientos de usuarios de manera simultánea. Implementada en las instalaciones, a través de la nube o como SaaS, interactúa a la perfección con los instrumentos y demás sistemas de la empresa, lo que se traduce en una verdadera transformación digital. La plataforma consta del sistema de gestión de la información de laboratorio (LIMS) más moderno del mercado, un cuaderno de laboratorio electrónico (ELN) integrado, un sistema de ejecución de laboratorio (LES), un sistema de gestión de datos científicos (SDMS) y análisis avanzados. Además, para los entornos sanitarios, dispone de un sistema de información de laboratorio (LIS). Prestamos asistencia a más de 1500 clientes de todo el mundo en diversos sectores, como las ciencias biológicas, farmacia, dispositivos médicos, biobancos, alimentación y bebidas, bienes de consumo envasados, petróleo y gas, genética/diagnóstico, medicina forense y en la industria de productos sanitarios. Con sede en Somerset (Nueva Jersey) y oficinas en todo el mundo, LabVantage ofrece desde hace cuatro décadas su completa cartera de productos y servicios para que los clientes puedan innovar con rapidez en el ciclo de I+D, mejorar la calidad de los productos fabricados, lograr un registro preciso y cumplir los requisitos normativos. Para más información, visite labvantage.com.

