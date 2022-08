FRUIT OF THE LOOM® y RECOVER™ lanzan una colección de camisetas asequibles y sostenibles

BOWLING GREEN, Kentucky--(BUSINESS WIRE)--ago. 31, 2022--

Fruit of the Loom, fabricante de la icónica ropa de marca FRUIT OF THE LOOM®, se ha asociado con la empresa líder en ciencia de los materiales, Recover Textile Systems, S.L., fabricante de la fibra Recover™, para lanzar una nueva colección de camisetas clásicas y unisex a partir de hoy.

Con un tallaje inclusivo y un tejido y material de origen responsable, cada camiseta de diseño sostenible está fabricada con un 20 % de la mejor fibra de algodón reciclado Recover™ y está disponible en ocho colores. Cada camiseta tiene un precio de 15 dólares. La colección de edición limitada se podrá comprar a partir del 30 de agosto en Fruit.com y Amazon, hasta agotar existencias.

La nueva colección de camisetas de algodón Recover™ es una de las muchas formas en que Fruit of the Loom hace realidad su objetivo de "aumentar el abastecimiento sostenible de materias primas", tal y como se describe en el plan de sostenibilidad global de la empresa, Fruitful Futures™. El plan documenta compromisos específicos en tres áreas clave: el ser humano, el plantea y la autenticidad del producto.

"Esta colección es el último paso en la iniciativa de Fruit of the Loom de fabricar productos más sostenibles en toda la empresa. Como uno de los mayores fabricantes y distribuidores de ropa informal del mundo, nos comprometemos a reducir nuestro impacto medioambiental en toda la cadena de valor", afirma Mercedes López, vicepresidenta de responsabilidad social corporativa de Fruit of the Loom.

Gracias a su asociación con Recover y al uso de su algodón, la empresa puede ofrecer un programa circular sostenible que aprovecha los residuos textiles para crear una fibra de algodón reciclado de alta calidad. La fibra de algodón reciclado patentada por Recover es una de las fibras de menor impacto disponibles en el mercado. Las prendas que incorporan esta fibra tienen una huella de carbono y de agua significativamente reducida. Con esta colaboración con Recover, Fruit of the Loom sigue demostrando su innovación y su compromiso con la sostenibilidad.

"Estamos entusiasmados con esta colaboración con Fruit of the Loom para acelerar la adopción de iniciativas de sostenibilidad en el segmento de la ropa informal. La universalidad de la colección encaja perfectamente con los valores de la marca Recover™ de moda circular para todos", señala Boris Mercier, vicepresidente senior de marketing de Recover.

Para más información sobre la nueva colección o los compromisos de sostenibilidad de Fruit of the Loom, visite Fruit.com.

Acerca de Recover

Recover™ es una empresa líder en ciencia de los materiales y productora mundial de fibra de algodón reciclada de bajo impacto y primera calidad, además de mezclas de fibras de algodón. Sus productos de primera calidad, respetuosos con el medio ambiente y competitivos en cuanto a costes, se crean en colaboración con la cadena de suministro para minoristas y marcas mundiales, ofreciendo una solución sostenible para cerrar el círculo de la moda. Como empresa familiar de cuarta generación y respaldada por la reciente inversión de STORY3 Capital y Goldman Sachs, Recover tiene la misión de ampliar su tecnología patentada para lograr un impacto positivo y duradero en el medio ambiente y asociarse con marcas y comercios minoristas, además de otros agentes del cambio, para cumplir los objetivos de sostenibilidad de la industria. Para más información, visite www.recoverfiber.com y siga a @recoverfiber en las redes sociales.

Acerca de Fruit of the Loom

Desde hace 170 años, el especialista de confianza Fruit of the Loom fabrica ropa interior y casual cómoda y de calidad para todos y para todos los cuerpos. Nos gusta controlar cada detalle para que nuestros clientes puedan concentrarse en las cosas más importantes de su vida. También intentamos no tomarnos demasiado en serio, es más divertido así. Para más información sobre Fruit of the Loom, visite Fruit.com.

