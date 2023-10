- Tomás Cubelli, medio scrum de Argentina tras perder 26-23 contra Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial de rugby:

"Creo que hicimos un buen partido, nos llevamos aprendizajes, seguramente valoraremos estas cosas más en frío, pero ahora hay cierta frustración por no haber logrado la medalla. Vi frustración y lágrimas sinceras (en los jugadores), hoy vinimos a ganar el partido e hicimos mérito para ganarlo. El deporte es así no hay que merecerlo, no hay que hacer méritos y hay que demostrarlo en la cancha. Creo que ellos hicieron méritos al principio del partido, honestamente y sin faltarles el respeto con algunas bases del rugby de ir para adelante, ganar el uno a uno, disciplina y nos marcaron un par de penales. Pero buenos pudimos volver al partido, con la pelota hicimos cosas interesantes pero no alcanzó. Queríamos volvernos con la medalla pero no se dio. El deporte es así a veces".

- Julián Montoya, hooker y capitán de los Pumas:

"Quiero dar las gracias a toda la gente de Argentina que estuvo aquí hoy para apoyarnos y a los que estuvieron todo el Mundial. Queremos inspirar a una nueva generación en nuestro país y queríamos conseguir la victoria. Cometimos algunos errores, algunas cosas que no pudimos controlar. Marcamos un try pero luego concedimos puntos inmediatamente después del saque inicial. Luchamos por cada pelota, así que estoy orgulloso del equipo. (¿Último partido del seleccionador Michael Cheika?) No sabemos si es su último partido. Él nunca ha dicho que sea su último partido, así que no puedo decir nada al respecto".

- Sam Underhill, tercera línea inglés y elegido mejor jugador del partido:

"Han sido unas semanas estupendas, me ha encantado ser parte de este grupo. Es un honor representar a tu país y poder despedir a tantos jugadores históricos, es increíble ser parte de ello. (Sobre la manera de aguantar a Argentina en el tramo final) Simplemente nos apegamos a nuestro plan de juego, no entramos en pánico. Muchos muchachos saben que lo que importa son los últimos 20 minutos de estos partidos".

- Owen Farrell, apertura y capitán de Inglaterra:

"Fue duro, muy duro. Empezamos el partido muy bien, nos pusimos al frente bastante rápido, pero Argentina reaccionó y a partir de entonces todo fue bastante desorganizado. Pero hicimos lo que teníamos que hacer para lograr la victoria. Demostramos que este equipo lucha durante cada minuto del partido. Queríamos terminar bien este torneo. Ha sido un gran capítulo de nuestro viaje y queríamos terminarlo bien. Hemos ido mejorando y construimos algo a lo largo del torneo".

- Steve Bortwick, seleccionador inglés:

"Fue un partido muy parejo. No fue un partido de gran calidad, sino de mucha tensión. Fue un partido de márgenes muy finos, con dos equipos que querían encontrar la manera de conseguir la victoria. Hay que dar mérito a Argentina por la forma en la que jugaron esta noche y la forma en que han avanzado en este torneo. Se puede ver que ambos equipos han progresado y si bien no fue un clásico del rugby fluido, fue un partido reñido".

Mcd/dr