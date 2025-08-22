Fuego arrasa 91.579,51 hectáreas en España hasta el 17 de agosto, a falta de incluir las de CyL y Galicia

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) - El fuego ha quemado un total de 91.579,51 hectáreas (ha) en España hasta el 17 de agosto a falta de incluir la superficie de los grandes incendios forestales que se han producido en Castilla y León y Galicia, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a los que ha tenido acceso Europa Press. A partir de los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus, Transición Ecológica estima que el total de hectáreas afectadas en España por los incendios forestales en curso ascienden a 295.579,51: a las 91.579,51 hectáreas facilitadas por las CCAA habría que sumar 204.000 de los fuegos de Castilla y León y Galicia. En cuestión de una semana --el último avance informativo es del 10 de agosto-- se habrían registrado 160.000 hectáreas quemadas. Si se confirman las estimaciones con datos de Copernicus, 2025 sería el peor año de toda la década en cuestión de superficie quemada: con 295.579,51 hectáreas se habrían superado las 251.185,11 que ya se habían quemado en el mismo periodo de 2022. Con cifras hasta el 17 de agosto y a falta de sumar los de estas dos comunidades, ha habido un total de 55 grandes incendios forestales en el país, es decir, fuegos que han afectado a más de 500 hectáreas, lejos de la media de la década hasta 2025 (16) y de los datos de 2022, cuando hasta este momento del año ya se habían producido 54 grandes incendios forestales.