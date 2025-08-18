Fuego de Canaleja (León) avanza hacia Guardo y arrasa los pinares de Riocamba pese al intenso trabajo nocturno

CANALEJA (León), 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El incendio forestal declarado en la zona de Canaleja, entre León y Palencia, sigue generando "gran preocupación" y se mantiene el despliegue de medios ante su "complicada" evolución, así lo ha señalado el director técnico Ángel Sánchez, quien ha explicado que el fuego afecta principalmente a los pinares de Riocamba y ha alcanzado las inmediaciones de Guardo (Palencia), donde, mediante a los "intensos" trabajos realizados durante la noche, se ha conseguido contener el avance de las llamas.

Sánchez ha destacado que las previsiones meteorológicas a partir de las 12 horas del mediodía son muy desfavorables, con vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora y de orientación variable, lo que podría dificultar las labores de extinción. "El perímetro es amplio y el relieve complicado, con mucho combustible. Hemos tenido incendio de copas con un sotobosque denso que ha provocado gran intensidad en el fuego", ha explicado.

Pese a estas dificultades, el director técnico ha señalado que el trabajo previo del operativo permitió anticiparse a los cambios de viento, por lo que ha sido efectiva la estrategia adoptada y se ha logrado que el perímetro "apenas avanzara" durante la noche. "Hemos seguido atacando directamente las llamas tanto en el perímetro como en el interior del incendio", ha añadido Sánchez.

Por último, ha lamentado la pérdida de viviendas en el pueblo de San Pedro, y ha reafirmado el compromiso de los equipos de emergencia con la protección de las personas y del entorno natural afectados.