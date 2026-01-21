Fuego israelí mata a 11 palestinos en Gaza, incluidos dos niños

EL CAIRO, Egipto (AP) — Fuerzas israelíes mataron el miércoles al menos a 11 palestinos en Gaza, incluidos dos niños de 13 años que recogían leña, tres periodistas y una mujer, informaron los hospitales en el enclave devastado por la guerra. El ejército israelí no comentó sobre ninguno de los incidentos.

Los dos menores murieron en incidentes separados. En un ataque, el niño de 13 años, su padre y un hombre de 22 años fueron alcanzados por drones israelíes en el lado este del campo de refugiados central de Bureij, según funcionarios del Hospital Mártires de Al-Aqsa en la ciudad central de Deir al-Balah, que recibió los cuerpos.

No estaba claro si ellos habían cruzado a áreas controladas por Israel.

El otro niño de 13 años murió baleado por militares mientras recogía leña en la ciudad oriental de Bani Suheila, informó el Hospital Nasser, después de recibir el cuerpo. En un video que circula en internet, se ve al papá llorando sobre el cuerpo de su hijo en una cama de hospital.

Más tarde el miércoles, un ataque israelí en la ciudad central de Zahraa alcanzó un vehículo que transportaba a tres periodistas palestinos que estaban filmando un campamento de desplazados recién establecido y gestionado por un comité del gobierno egipcio, dijo Mohammed Mansour, portavoz del comité.

Los cuerpos de dos periodistas fueron llevados al hospital Shifa en la ciudad de Gaza, mientras que el tercer cuerpo fue llevado al Hospital Mártires de Al-Aqsa.

Mansour afirmó que los periodistas estaban documentando el trabajo del comité en el campamento recién establecido en el área de Netzarim en el centro de Gaza. Dijo que el ataque ocurrió a unos 5 kilómetros (3 millas) del área controlada por Israel.

Afirmó que el vehículo era conocido por el ejército israelí como perteneciente al comité egipcio.

Imágenes de video circulando en línea mostraron el vehículo carbonizado y destruido al borde de la carretera, con humo aún saliendo de los restos, y escombros esparcidos por el lugar.

Funcionarios del Hospital Nasser también dijeron que recibieron el cuerpo de una mujer palestina baleada por militares israelíes en el área de Muwasi de la ciudad sureña de Jan Yunis, que no está controlada por el ejército.

En otro ataque, tres hermanos murieron en un bombardeo de tanques en el campamento de Bureij, según el Hospital Mártires de Al-Aqsa, donde fueron llevados los cuerpos.

Las muertes fueron las más recientes en Gaza desde que el alto el fuego que detuvo la guerra entre Hamás e Israel entró en vigor en octubre.

Más de 470 palestinos han sido asesinados por fuego israelí, según el Ministerio de Salud de Gaza. Al menos 77 han sido asesinados por disparos israelíes cerca de una línea de alto el fuego que divide el territorio entre áreas controladas por Israel y la mayoría de la población palestina de Gaza, dice el ministerio.

El ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de bajas que en general son consideradas confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

El alto el fuego pausó dos años de guerra entre Israel y Hamás y permitió un aumento en la ayuda humanitaria a Gaza, principalmente alimentos.

Pero los residentes dicen que todavía faltan más mantas y ropa de abrigo, y hay poca leña para hacer fuego. No ha habido electricidad central en Gaza desde los primeros días de la guerra en 2023, y el combustible para generadores es escaso.

Más de 100 niños han muerto desde el inicio del alto el fuego en octubre, una cifra que incluye a una bebé de 27 días que murió de hipotermia el fin de semana.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.