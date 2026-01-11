Fuego israelí mata a tres personas en Gaza, tres meses después de la tregua

EL CAIRO, 11 ene (Reuters) - El fuego israelí mató al menos a tres palestinos en dos incidentes distintos en el enclave, según informaron las autoridades sanitarias locales, mientras aumenta la tensión por la violencia continuada desde el alto el fuego de octubre.

Los médicos dijeron que un palestino murió en el barrio de Tuffah, en la ciudad de Gaza, en una zona bajo control palestino, mientras que otros dos murieron en el sur de Gaza, en la localidad de Bani Suhaila, al este de Jan Yunis, una zona que Israel sigue ocupando.

El ejército israelí dijo que las fuerzas dispararon contra un "terrorista" que cruzó a la zona bajo su control en el norte de la Franja de Gaza, suponiendo una amenaza inmediata. Se identificó un impacto, añadió.

No hubo comentarios sobre el incidente al sur del enclave. Los combates han disminuido en gran medida desde que Israel y el grupo militante palestino Hamás acordaron un alto el fuego en octubre, tras dos años de guerra, pero no han cesado del todo. Israel y Hamás han intercambiado reproches por las violaciones del acuerdo.

Un funcionario de Hamás dijo a Reuters el domingo que el grupo instó a los mediadores a intervenir para detener "los asesinatos diarios israelíes que pretenden hacer descarrilar el acuerdo de alto el fuego".

Más de 440 palestinos, en su mayoría civiles según funcionarios sanitarios de Gaza, han muerto desde la tregua, así como tres soldados israelíes. (Reportaje de Nidal al-Mughrabi, Edición de Louise Heavens y Ros Russell, Editado en español por Juana Casas)