Fuego mantiene activos 40 focos en España, mientras se intensifica la ayuda internacional y de otras CCAA

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El fuego mantiene activos 40 incendios en España, 23 de ellos "especialmente preocupantes", según ha reconocido el Gobierno. Ourense, León, Zamora y Cáceres siguen llevándose la peor parte de los incendios que, a 10 de agosto, habían quemado 138.000 hectáreas aunque no están contabilizas las devoradas en la última semana por la devastadora ola de incendios. Ante esta situación, la Unión Europea (UE) ha movilizado medios aéreos y equipos técnicos desde siete Estados miembros distintos para ayuda a España en la extinción de los incendios. Según han informado fuentes comunitarias a Europa Press, los ofrecimientos incluyen cuatro aviones cisternas movilizados desde Francia e Italia, procedentes de la reserva de emergencia de la UE, mientras que otros cuatro helicópteros han sido desplegados por parte de Países Bajos, dos, República Checa, uno, y Eslovaquia, uno. Desde otras comunidades autónomas se han desplazado también efectivos y a Ourense llegarán refuerzos desde Málaga, a Extremadura desde Cataluña, mientras que Guipúzcoa y Aragón enviarán medios a León y Vizcaya y Navarra también han ofrecido su ayuda. La Comunidad Valenciana también desplazará a Castilla y León 130 efectivos, 13 autobombas, cinco nodrizas, una unidad de drones, una de comunicación, una mecánica y una logística. La línea de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia continuará suspendida todo el día debido a los incendios próximos a las vías que han obligado a Adif, el gestor público de la infraestructura ferroviaria, a paralizar la programación habitual de los trenes de Renfe. La red de carreteras también sigue afectada, con 14 vías cortadas, la mayoría en León y Cáceres. El Gobierno ha decidido reforzar el dispositivo anti incendios destinando otros 200 militares que se suman a los efectivos ya desplegados en las zonas más afectadas de Galicia, donde el fuego avanza sin control por la provincia de Ourense donde más de 120 personas permanecen confinadas preventivamente en residencias de Rubiá y Carballeda de Avia. Las unidades del Batallón de Intervención en Emergencias V (BIEM) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han tenido que emplear fuego técnico en el incendio originado en la localidad ourensana de Larouco para defender dos núcleos de población. En concreto, se trata de los núcleos de Porto y Real, en la zona de Valdeorras, en Rubiá. Este fuego permanece activo desde las 18.55 horas del pasado miércoles y ha calcinado ya alrededor de unas 15.000 en el propio municipio de Larouco y en los de Petín, Quiroga, A Rúa, Vilarmartín de Valdeorras, Rubiá y O Barco de Valdeorras. Para su extinción se han movilizado, de forma acumulada, 27 técnicos, 84 agentes, 110 brigadas, 94 motobombas, 10 palas, dos unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros y nueve aviones, además de los efectivos de la UME. En Extemadura, la situación no mejora y el fuego ha devastado ya 30.000 hectáreas, con 315 kilómetros de perímetro.

Concretamente, el incendio originado en Jarilla (Cáceres) lleva quemadas hasta el momento 12.000 hectáreas de terreno y su perímetro supera ya los 130 kilómetros. Casas diseminadas en la ladera norte en los términos municipales de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas han tenido que ser evacuadas la pasada noche por este incendio. También han sido evacuadas las viviendas de campo en el kilómetro 13 de la carretera de N-523, frente al Mesón La Cabaña, en Cáceres, a causa del incendio de Aliseda. En total, unas 100 personas han pasado la noche fuera de sus casas después de que en la tarde de ayer domingo se tuvieran que desalojar unas 40 viviendas de la zona. MÁS DE 5.000 EVACUADOS EN CyL Castilla y León cuenta este lunes un total de 20 incendios activos --nueve de gravedad 2 y 11 de nivel 1--, lo que ha obligado a desalojar a 5300 personas en 76 localidades, dentro de un balance que ha alcanzado ya las 140 poblaciones evacuadas en algún momento a lo largo de los 17 días de ola de calor extremo que atraviesa la Comunidad. En la última semana se han declarado en la comunidad 200 incendios y 140 localidades han tenido que ser desalojadas en algún momento desde el inicio de la crisis, de las que en este lunes permanecen evacuadas 76 poblaciones, con un total de 5300 personas afectadas. Entre las zonas que están en riesgo figura el entorno del lago de Sanabria en Zamora, donde las autoridades aún no han ordenado el desalojo, aunque sí recomienda abandonar la zona por la proximidad del fuego de Porto. En cuanto a la situación actual, la Junta de CyL ha destacado que la evolución de la noche pasada ha sido favorable, lo que ha permitido avances del operativo, pero ha advertido de que no se puede dar por definitiva ninguna de las situaciones. Actualmente preocupan los focos que avanzan desde Cáceres hacia el sur de la comunidad y el que progresa desde Ourense hacia el norte de Castilla y León, ambos por la dimensión y su posible evolución. SITUACIÓN EN ASTURIAS El Principado de Asturias contabiliza este lunes 15 incendios forestales, de los que ocho permanecen activos, cinco están controlados y dos se encuentran estabilizados o en fase de revisión, según ha informado el ejecutivo regional. Los incendios más relevantes siguen localizados en la zona suroccidental, donde permanece desplegado el Puesto de Mando Avanzado en Cangas del Narcea, coordinado por un jefe de zona de Bomberos como director técnico de extinción. En Genestoso-Somiedo trabajan dotaciones de la UME, Bomberos de Asturias y maquinaria pesada, mientras que el frente de Llamera ha quedado controlado tras la mejora de las condiciones meteorológicas. También continúa activo el incendio de Degaña, procedente de Anllares del Sil (León), en el que intervienen efectivos de Bomberos, UME y brigadas forestales.

Además, se mantienen activos incendios en Ponga (Arcenorio/La Uña, Taranes y Valle del Moro), Quirós (Faedo), Somiedo (Canunedo) -donde se ha solicitado la activación de la BRIF de Tineo- y Cabrales (Camarmeña).