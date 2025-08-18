Fuegos: España arde, frenan Santiago de Compostella

“Tristeza y desolación”, expresó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje sobre X, en el que transmitió sus más sinceras condolencias a la familia de la víctima. “No los olvidaremos”, aseguró el presidente del Gobierno, quien presidió una reunión de coordinación de emergencias tras anunciar el domingo la propuesta de un “gran pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática”.

El accidente fatal ocurrió en una pista forestal en Espinoso de Compludo, un pueblo de 29 habitantes cerca de Ponferrada, en Castilla y León, una de las regiones más afectadas por los incendios, junto con Galicia y Extremadura.

La provincia ya ha registrado tres muertes relacionadas con incendios entre los equipos de rescate en la última semana. El último incidente fue confirmado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (Partido Popular), en un mensaje en X.

Una cuarta persona, voluntaria en extinción de incendios, falleció en un gran incendio en Tres Cantos (Madrid) el 11 de agosto, mientras que otras seis resultaron gravemente heridas en un incendio la semana pasada en Abejera (Zamora).

Esta muerte ha reavivado el debate sobre la seguridad de los rescatistas y los ciudadanos voluntarios en la extinción de incendios.

Debido a la grave situación de los incendios forestales en Castilla y León, en el noroeste de España, la Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha emitido un aviso urgente a los miles de peregrinos que recorren el Camino de Santiago, la ruta entre la región y la ciudad gallega de Santiago de Compostela, para que interrumpan su peregrinación.

En un mensaje en X y redes sociales, las autoridades destacaron que el tramo de la peregrinación entre Astorga, Poferrada y Bembibre es particularmente peligroso debido a los numerosos incendios activos. Para evitar poner en riesgo su vida, se insta a los peregrinos a “seguir escrupulosamente las instrucciones de las autoridades” e interrumpir su viaje.

Más de 343.862 hectáreas de vegetación quedaron reducidas a cenizas por la ola de incendios que han azotado España desde principios de año, una cifra récord para el país entre las registradas hasta la fecha por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Hasta la fecha, el récord de superficie forestal quemada se remonta a 2022, cuando quedaron arrasadas 306.555 hectáreas por las llamas.

El dato más significativo es que ese año, el número de hectáreas afectadas por daños fue de 493 incendios, mientras que las 343.000 hectáreas destruidas en 2025 se alcanzaron por la mitad de ese número: 223 incendios.

En tanto, las autoridades de la Xunta de Galicia han calificado de "desastre" la situación de los aproximadamente 40 incendios alimentados por las abrasadoras temperaturas y los fuertes vientos en el norte del país.

La provincia de Ourense se encuentra especialmente afectada, con aproximadamente el 8% de su territorio (más de 58.000 hectáreas) reducido a cenizas. El mayor riesgo, según el Centro de Coordinación Integral (Cecopi), es que dos grandes incendios, que actualmente azotan Ourense y Bierzo (León), en el extremo occidental de Castilla y León, se fusionen, creando un "superincendio" de proporciones gigantescas que, según los expertos, "dificultaría gravemente a los equipos de rescate".

La principal autovía de conexión, la A-52, está bloqueada en varios puntos, con al menos 16 carreteras cortadas, lo que dificulta las operaciones de rescate, según la Dirección General de Tráfico.

Mientras tanto, la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Galicia permanece suspendida por quinto día consecutivo. Debido a los 20 incendios activos en Castilla y León, 60 municipios ya han sido evacuados preventivamente, con más de 2000 personas desplazadas, según los últimos informes de la prefectura.

Preocupa especialmente el extenso incendio que se inició el sábado en Canaleja (León) y que continúa propagándose, traspasando las fronteras regionales. La emergencia obligó hoy a la evacuación de tres pueblos de la provincia de Palencia (Villalba de Guardo, Fresno del Río y Mantinos), con un total de alrededor de 1000 personas, entre residentes y turistas, 130 de las cuales se han refugiado en un polideportivo de Saldaña.

Mientras tanto, las autoridades han ordenado a los más de 5500 residentes de Guardo (Palencia) que se queden en sus casas para protegerse del humo.

La emergencia también alcanzó el domingo el Parque Nacional de los Picos de Europa, amenazado por tres frentes de fuego, uno de los cuales se extiende hacia Cantabria. Los incendios ya habían obligado a la evacuación de 10 localidades del Valle de Valdeón. Y la situación sigue siendo grave en Extremadura debido al incendio de Jarilla, que arde desde hace siete días a lo largo de un perímetro de 100 kilómetros y sigue "totalmente fuera de control", según las autoridades regionales.

(ANSA).