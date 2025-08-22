Fuegos: Más de un millón de hectáreas quemadas en la UE en 2025

Así lo explicaron los últimos datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), publicados por el diario The Guardian, que muestran que las llamas arrasaron este año una superficie de tierra cuatro veces mayor que la media del mismo período en las últimas dos décadas.

Los datos, registrados desde 2003, muestran que durante 2025 se quemaron al menos 1.015.024 hectáreas, y superaron así el récord anterior de 988.544 hectáreas establecido en 2017.

Los incendios liberaron 37 millones de toneladas de dióxido de carbono, aproximadamente la misma cantidad de emisiones anuales de CO2 que Portugal o Suecia.

Asimismo, los incendios batieron récords para esta época del año en otros nueve contaminantes atmosféricos, incluyendo las partículas finas PM2,5, que, según expertos, hacen que el fuego forestal sea mucho más mortífero de lo que se creía.

Por otra parte, los incendios forestales devastaron extensas zonas del sur de Europa en agosto, mientras que una prolongada e intensa ola de calor causada por la contaminación elevó las temperaturas por encima de los 40 °C (104 °F) en gran parte del Mediterráneo y los Balcanes.

Los prolongados periodos de calor abrasador secaron la vegetación, que en países como España y Portugal había crecido rápidamente tras una primavera húmeda.

Ese factor provocó que los incendios se intensifiquen y se extiendan. (ANSA).