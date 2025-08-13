Fuegos: Más evacuados en España por devastadores incendios

Los frentes más difíciles para los bomberos siguen en el oeste, mientras que gran parte del país experimentó hoy temperaturas muy altas, que en ocasiones superaron los 40 grados Celsius. Persisten numerosos incendios y situaciones peligrosas, especialmente en Extremadura, Castilla y León y Galicia, regiones donde, en las últimas horas, se evacuó a residentes de localidades amenazadas por las llamas. Conforme los últimos datos disponibles, que siguen evolucionando, más de 10.000 personas se ven obligadas a permanecer fuera de sus hogares.

En Cabezabellosa (Cáceres), Extremadura, algunos residentes que se negaron a abandonar sus viviendas ayer recibieron un mensaje de texto de emergencia: "Deben permanecer confinados en sus casas con las puertas y ventanas cerradas hasta que se pueda abrir una ruta de evacuación segura". Entre tanto, bomberos y militares seguían intentando contener las llamas que asolaban la localidad. Las zonas con más evacuaciones actualmente son las provincias de León y Zamora, en Castilla y León: al menos 8200 personas, informó el gobernador Alfonso Fernández Mañueco a última hora de la mañana, y se esperan más de 1300 más para última hora de la tarde.

La situación continúa preocupando también en Galicia, principalmente en la provincia de Ourense, donde la línea ferroviaria de alta velocidad que conecta esta región con Madrid también estuvo interrumpida durante horas. Asimismo surgieron dificultades en el vecino Principado de Asturias: los bomberos tuvieron que atender llamadas en varios municipios. Un incendio también azota Aroche (Huelva), Andalucía. Incluso se están llevando a cabo evacuaciones debido a un fuego en Teresa de Cofrentes (Valencia).

Las dos víctimas del incendio que España lamenta, según informa El País, son Mircea Spiridon, rumano, de 50 años, fallecido cerca de Madrid, y Abel Ramos, de 35 años, fallecido en la provincia de León. (ANSA).