Fuegos: Miles protestan por la gestión de la emergencia en Galicia
Manifestaciones en 30 municipios piden renuncia del gobernador
LA NACION
Las manifestaciones, convocadas por la plataforma "Por una Montaña Gallega con Futuro", que agrupa a unas 50 asociaciones cívicas y organizaciones sociales, congregaron a un total de 45.000 personas, según los organizadores.
Al grito de "Alfonso Rueda, dimite!" y "Arde Galicia, Rueda es el responsable!", varios miles de manifestantes marcharon en Vigo, donde tuvo lugar una de las principales protestas.
También estuvieron presentes la vicepresidenta del Gobierno de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz, acompañada por representantes del partido de izquierdas Sumar, así como por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y representantes del Bloque Nacionalista Gallego, informa la prensa local. (ANSA).
