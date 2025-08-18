Fuegos: Ministra española, "situación dantesca"

Robles aseguró que los hombres y el material solicitados a las comunidades afectadas, como Castilla y León, Galicia y Extremadura, fueron despachados desde el primer momento, y reiteró que las Fuerzas Armadas, junto con la UME, se han movilizado desde el 2 de agosto para combatir los incendios.

Sin embargo, la ministra de Defensa reconoció que la situación es muy compleja y nunca antes vista a esta escala, ya que el humo imposibilita la intervención aérea, lo que provoca una enorme frustración entre los pilotos de la UME debido a los numerosos incendios que se retroalimentan con extraordinaria virulencia.

"La prioridad es proteger a la gente", añadió Margarita Robles, señalando que, además de los 500 soldados de la UME enviados para reforzar a los 3500 que ya están desplegados contra el incendio, el gobierno no descarta movilizar más. Sin embargo, "hasta que la ola de calor remita, no será posible poner fin a esta situación de emergencia", declaró la ministra de Defensa.

Asimismo, reiteró su llamamiento a los voluntarios que se movilizan para defender sus propiedades de las llamas para que sigan las instrucciones de los técnicos. "Entiendo la tragedia humana de quienes lo pierden todo, pero para combatir un incendio hay que ser profesionales", concluyó. (ANSA).